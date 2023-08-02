CHP'li Tanal'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

CHP'li milletvekili Tanal, Akbelen Ormanı’nda jandarma personeli ile yaşadığı olay sonrasında kendisini hedef alan MHP lideri Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu. Eylemcilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde görevli jandarma personeli tarafından kayıt altına alınmasını engellemeye çalıştığını anımsatan Tanal, "Bahçeli Türk askerine düşmanca mukabele ettiğim iftirasında bulunmuştur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla Milas İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda yaşanan kıyım nedeniyle bulunduğu bölgede jandarma personeli ile arasında yaşananlar üzerinden Bahçeli'nin kendisini hedef aldığını belirten Tanal, "Bahçeli Türk askerine düşmanca mukabele ettiğim iftirasında bulunmuştur" dedi.

Barışçıl ve silahsız protesto hakkını kullanan yurttaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde görevli jandarma personeli tarafından kayıt altına alınmasına karşı çıktığına dikkat çeken Tanal, Bahçeli'nin kendisini töhmet altında bırakmaya çalıştığını kaydetti.

Bahçeli'nin kendisine yönelik ‘müstevli işbirlikçisi’, ‘müsvedde’ ifadelerini sarf ettiğini hatırlatan Tanal, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli, Muğla’nın Milas İlçesinde İkizköy Mevkiinde bulanan Akbelen Ormanı’na giriş yapan ve kömür madeni sahası için ağaç kesimine itiraz edip, demokratik, barışçıl ve silahsız protesto hakkını kullanan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde görevli jandarma personeli tarafından kayıt altına alınmasına karşı çıkmam dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmıştır.

Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin resmi internet sitesi ve siyasi partisinin resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan söz konusu açıklamasında, jandarmaya ‘eşkıya’ diye bağırdığımı öne sürüp şahsımı hedef göstermiş, ‘müstevli işbirlikçisi’, ‘müsvedde’ şeklindeki ifadelerle hakaretlerde bulunmuştur.

"ONUR VE ŞEREFİME KARŞI CİDDİ BİR SALDIRI NİTELİĞİNDE"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca, şanla, şerefle ve gururla yaşadığım Türk vatanında, ‘Türk askerine düşmanca mukabele ettiğim’ iftirasında bulunmuştur.

Devlet Bahçeli’nin yine Cumhuriyet’i kuran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi, bir milletvekili olarak şahsımı, ‘bir yeri istila eden’ anlamına gelen ‘Müstevli’ kelimesi ile hedef alması, ‘Müstevli işbirlikçisi’ ifadesini kullanması, onur ve şerefime karşı ciddi bir saldırı niteliğindedir. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türk vatanında, Türk askerine düşmanca mukabele ettiğimi' iddia ederek, vatanına ve milletine bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, akla ve izana aykırı şekilde töhmet altında bırakmaya çalışmıştır."

NE OLMUŞTU?

Muğla’da Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele eden yurttaşlar jandarma tarafından engellenmeye çalışılmış, kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde jandarma tarafından kayıt altına alınmak istenmişti. Duruma tepki gösteren CHP Milletvekili Mahmut Tanal jandarma personelinin yurttaşları fişlemesini engellemeye çalışmış, bunun üzerine görevli personeller alandan uzaklaşmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Tanal’ın fişlemeye tepki göstermesinin ardından bölgeden uzaklaşan 2 jandarma personelinin açığa alındığını duyurmuştu.

Öte yandan açıklamada, doğa için direnen yurttaşlar ve Mahmut Tanal hedef gösterilmiş,Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.