CHP'li vekil gündeme taşıdı: Mamak Belediyesi'nden yandaş müteahhite rant peşkeşi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara’da Mamak Belediyesi tarafından yapılan imar parselasyonu ile yandaş müteahhite sağlanan rantı gündeme getirdi.

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara’da Mamak Belediyesi tarafından yapılan imar parselasyonu ile yandaş müteahhite sağlanan rantı hakkında açıklama yaptı. “Mamak’ta yine bir arsa rantı hırsızlığı yaşanıyor” diyen Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin bu plandan ve sağlanan ranttan haberdar olmadığını söylemesinin imkansız olduğunu vurguladı.

Akdoğan, sağlanan rantı şöyle anlattı:

“Mamak’ta İmrahor’un en kıymetli yerlerinden biri olan Doğukent Caddesi ve çevresi. Bu bölgenin parselasyon planı süreci devam ediyor. Bu parselasyon planında E.E. isimli şahısa 2 parsel yerleştiriliyor. E.E’nin Ankara Otobanı’nın dışında metrekaresi 100 TL olan arsası, parselasyon kapsamına alınıyor ve kuş uçuşu 5 km öteye taşınıyor ve Doğukent Bulvarı’na geliyor. Bu yeni arsanın metrekare değeri ise 10 bin TL. Böylece E.E. adlı bu müteahhite 100 milyon TL’lik bir rant sağlanıyor.”

İmar Kanunu hatırlatan Akdoğan, kanunda kadastral parselinin bastığı yerden ya da mümkün olan en yakın yerden imar parseli verileceğinin düzenlendiğini söyledi.

MAMAK BELEDİYESİ’NE SORULAR

Akdoğan, Mamak Belediyesi’ne şu soruları yöneltti:

“Bu E.E. isimli şahsin arsasının 5 km öteye taşınarak birden değerlenmesi ve 100 milyon TL’lik bir rant sağlanmasında Belediye Başkanı Murat Köse’nin bir dahli var mı? Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gök’ün bir dahli var mı? Belediye Başkanının Danışmanı İbrahim Arslan’ın bir dahli var mı? Yok mu?”

E.E. isimli şahsa ait olan firmanın devletten pek çok iş aldığının da altını çizen Akdoğan, “Bu firma 21 sene önce kurulmuş. Kurulduğu ilk günden itibaren de TCDD’ye, karayollarına, Ak Partili Belediyelere, iş yapıyor. Toplu konut ve kentsel dönüşüm işlerini alıyor. Allah helal ise bol kazanç versin de bu firma ile Mamak Belediyesi arasındaki ilişkiler, özellikle de Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gök ve Belediye Başkanının Danışmanı İbrahim Arslan arasındaki ilişki ve bağlantı sorgulanıyor” dedi.