CHP'li Zeynel Emre: Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, kurultay sürecine "4-5 Kasım’da büyük kurultay, ondan 2 ya da 3 hafta sonra da tüzük kurultayı olmasını önereceğiz" dedi. İl kongreleri ile ilgili de konuşan Emre, "Arada bir uçurum var. Fark çok büyük. Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Emre, "4-5 Kasım’da büyük kurultay, ondan 2 ya da 3 hafta sonra da tüzük kurultayı olmasını önereceğiz. Tüzük kurultayının 3 hafta sonra olmasını önermemizin sebebi, büyük kurultaydaki seçim ve bir yarış ortamı olması. Tüzüğümüz o yarışma, o seçim telaşında tartışılmasın, popülist ortamın etkisinde kalmasın istedik. Özenle, dikkatle, objektif bir şekilde tartışalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel’in Grup Başkanlığı görevinden istifa etmemesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Emre, "Biz yönetim olarak bunun çok üstünde durmadık. Aday olmak istedi, burada bir genel başkan yardımcımıza söyledik, karşıladık, ikram verdik. “Hangi salonu istiyorsanız kullanabilirsiniz” dedik. Partimizin kurumsal hesabından yayınladık basın toplantısını. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Biz kendi programımıza, işimize bakıyoruz" dedi.

"ARADA UÇURUM VAR"

İl kongrelerinde kimin daha avantajlı olduğu sorulan Emre, şunları söyledi: "Kongrelere ilişkin de benim gördüğüm şu; arada bir uçurum var. Fark çok büyük. Biz hiçbir ile, kongreye müdahale etmiyoruz. Gidiyorlar, serbest seçimlerini yapıyorlar. Seçim sonrasında da seçilen başkanların birçoğu “Biz genel başkanın arkasındayız” diye açıklama yapıyor. Şu ana kadar olan illere bakın, il başkanlarını arayın. Çok büyük bir kısmı genel başkana haksızlık yapıldığını, bu yerel seçime onun liderliğinde gidilmesi gerektiğini söyler. Partinin böyle bir kavgalı görüntü, parçalanma görüntüsü vermemesi gerektiğini o nedenle genel başkana oy vereceklerini söylüyorlar."

"Mesela İzmir il başkanı. Daha yeni seçildi, en büyük üçüncü il. Bursa en büyük dördüncü il" diyen Emre, şunları kaydetti: "Bu hafta sonu Ankara seçilecek. Kim seçilir bilmiyorum ama seçilir seçilmez arayıp sorun. Ya da Şanlıurfa; büyükşehirdir, çok delegesi vardır. Konya arayıp sorun. Seçilenlerden delege sayısı çok olan yerleri söylüyorum. Tabloyu görüyorsunuz. Bu böyle örtülecek, saklanacak bir iş değil ki. Kurultayda Kılıçdaroğlu açık ara kazanır."