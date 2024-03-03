CHP Manisa adayı Ferdi Zeyrek: "1 Nisan'dan sonra ilk 2 ton su 1 TL olacak"

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, düzenlediği tanıtım toplantısında, Manisa’da 1 Nisan’dan sonra ilk 2 ton suyun 1 lira, halk ekmekle birlikte ekmeğin 5 lira olacağını müjdeledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’in Proje Tanıtım Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP Manisa Milletvekileri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, İl Gençlik Kolları, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’in tanıtım toplantısından önce konuşan Manisa İl Başkanı İlksen Özalper şunları dile getirdi:

“Merhaba, bir umudu müjdeler. Ve umudun yepyeni baharların başlangıcıdır. Bizler de bugün Manisa'da baharın ilk günlerinde sizlere yepyeni umutların sözünü veriyor ve yepyeni baharları müjdeliyoruz. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in Türkiye'de yaktığı değişim ateşi bizler için bir ışık bir umudun adı olmuştur. Bizler de Manisamızda genç ve dinamik belediye başkan adaylarımız sayesinde gerçekleştireceğimiz büyük değişimle, kentlilerimize, insanlarımıza, büyük bir umudu müjdeleyeceğiz. Manisa’yı yönetmeye geliyoruz. Sokakları yeniden özgür bırakmaya, meydanlarda özgürlük şarkıları söylemeye geliyoruz. Bizler güzel Manisamızda halkla beraber halkçı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Dirençli bir kent, doğası, sokakları, meydanları ve tüm kaynaklarıyla mutlu, huzurlu bir Manisa yaratacağız. Rant kapıları kapalı, yüzünü güneşe dönmüş yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla yürüyeceğiz. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli Manisalı hemşehrilerim.Manisa’ya ekmek gerek, Manisa’ya su gerek çare Ferdi Zeyrek”

Toplantı öncesi konuşan Zeyrek şunları söyledi:

“Yapılacak olan yerel seçim için yaklaşık 2 ayda binlerce kilometre yol kat ettim. İlçe ilçe dolaştım, köylerin çoğunu dolaştım, sokak sokak dolaştım. Oradaki vatandaşlarımızı dinledim. Aslında anlattıkları bilmediğimiz şeyler değildi. Hepsini biliyorduk ama yerinde dinlemek, yerinde tespit etmek ve onlarla bunları paylaşmak benim için çok önemliydi. Ve birazdan sizlere günümüz Manisa’sında hangi sorunları yaşıyoruz? Bu sorunları çözmek için neler yapacağız yarınlarımıza, çoluklarımıza, çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmamız gerekiyor? Bunları anlatacağım.”

Zeyrek projelerini anlatmaya başlamadan önce Manisalılara kartlı su sayacı sistemini büyükşehir belediye başkanı olması halinde kaldıracağını müjdeledi. Ardından projelerini şu şekilde sıraladı:

“1 NİSAN’DAN SONRA İLK 2 TON SU 1 TL OLACAK”

“Bir litre su, bir litre benzinle aynı para. Ama ne zamana kadar? Bir Nisan'a kadar. 1 Nisan’da ilk 2 ton su 1 TL olacak. O yüzden şimdiden kartlı sayaç kullananlar fazladan yüklemeyin, zarar etmeyin. Bu insanımızı Su kullanım hakkını belediye olarak biz de halkımıza 1 lira gibi sembolik bir rakamdan vereceğiz. Ve diğer kademelerde de yüzde otuz indirim uygulayacağız. Bunu yapabilecek Manisa Büyükşehir belediyesinin bütçesi de var, gücü de var. Bütün hesaplarımızı yaptık. Hem kamuya zarar vermeden halkımıza bu desteği verebiliyoruz.

MANİSA’YA HALK EKMEK GELECEK

Sonra halk ekmek birçok büyükşehrimizde var. Ama Manisa’da yok çünkü ekmeğin nerede olduğunu, ekmeğin nasıl kazanıldığını bilmeyen bir tane büyükşehir belediye başkanımız var. Artık bundan sonra halk ekmekle birlikte ekmeği 5 liradan, bütün kenar mahallelere vereceğiz. Bunun için herhangi bir fırın kurulmayacak. Bütün fırıncılar odasıyla toplantı yaptım. Fırıncılar şu anda kapasitesini yüzde 25-30’unu kullanıyorlar. Geri kalan kalemi bana satar mısınız dediğimde evet kademeyi satın alacağız. Fırıncılar da kazanacak, halk da kazanacak, ekmek beş lira olacak.Sonraki en önemli sorun, ulaşım. Ulaşım bir türlü çözülemiyor. Çünkü toplu taşıma, ulaşımın en önemli çözümüdür. Şimdi sayı Sayın Genel Başkanım 2014 yılında bir misyon ortaya koymuştu. Demişti ki Manisa'ya tramvay gerek. O gün için vizyon olan bugün için kaçınılmaz. Bir gereksinim haline geldi. Genel başkanın önderliğinde bu vizyonu o koydu. İnşallah yapmak ikimize birden nasip olacak. Onun için Tramvay geliyor. Şimdi ulaşımdaki sorun sefer sayılarımız. Sefer sayılarımız yetersiz. Çünkü otobüsçüler para kazanmıyor bütün otobüs işletmeleriyle toplantı yaptım. Hepsinde görüştük. Şunu söylüyorlar. Bizim araçlarımız otogarda yatıyor. Biz kendimiz kahvede oturuyoruz. Vatandaşımız da duraklarda bizleri bekliyor. Artık şoförlerde hak ediş sistemine geçiyoruz. Yaptıkları kilometre boyu kilometre başına gelip Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden paralarını alacaklar. Para kazanacakları için bir tane bile otogarda otobüs kalmayacak. Bir tane bile duraklarda bekleyen yolcu kalmayacak. Artık ulaşım bir çile olmaktan çıkacak. Kimse bir sorun yaşamayacak, eminim işçilerle, otobüsçülerde de para kazanacak. Vatandaşlarımız da güvenilir, konforlu, ekonomik ulaşıma biziler sayesinde sağlanacak.

“İZMİR-MANİSA ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK”

Tramvayı bitirdikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ortaklaşa yapacağımız ve İZBAN’a bağlanacak olan tramvay sayesinde İzmir-Manisa 15 dakika olacak.Benim ikizlerim var biliyorsunuz. Altı yaşında, Elif ve Zeynep. Eğer ki otobüse bir çocukla binmenin ne demek olduğunu ben biliyorum ve bunu bilmeyenler evet annelere dokunmuyorlar. Artık anne kart sayesinde 5 yaşına kadar çocuklar aileleriyle bizlerin misafirleri olacak. Onlara ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Tabii ki altmış beş yaş üstünü unutmadık çünkü mevcut belediye başkanı altmış beş yaş üstü vatandaşlarımızı ücretsiz ulaşımını biliyorsunuz, yaklaşık üç yıl önce haklarını geri aldı ellerinden. Ve seçime 1 ay kala tekrardan seçim yatırımı olarak altmış beş yaş üstü geri verdi. Muhtemelen seçilirse çok zannetmiyorum ama bir ay sonra da tekrardan geri alacak. Hiçbir elede edilmiş hak geri alınamaz. Altmış beş yaş üstü vatandaşlarımız da bizlerin misafirleri olacak bundan sonra.”