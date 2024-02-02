CHP MYK toplanıyor: Eylem kararı çıkabilir, Çankaya ve Kadıköy bilmecesi sürüyor

Bugün saat 15.00’de başlaması planlanan CHP MYK toplantısında, AYM kararına uyulmaması ile başlayan ve Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile devam eden sürece karşı eylem kararı alınması bekleniyor. DEM Parti ile işbirliği ihtimali olan ilçeler ile partinin "kaleleri" olarak görülen Kadıköy ve Çankaya adaylarının da bir sonraki PM toplantısına bırakılabileceği kaydediliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek MYK toplantısına saatler kala yeni gelişmeler yaşandı. Saat 15.00’de başlaması beklenen toplantıda gündeme gelmesi beklenen Çankaya ve Kadıköy adaylarının bir sonraki MYK ve PM toplantısına bırakılabileceği öğrenildi.

Öte yandan MYK’de, Can Atalay’a yönelik AYM kararına uyulmaması ve Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun da tartışılacağı bildirildi.

EYLEM KARARI

Partinin, Can Atalay’a yönelik MYK’de bir eylem kararı alabileceği kaydedildi. Parti kaynakları, 10-11 Şubat günlerinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda bir eylem kararı alınabileceği ifade etti.

CHP MYK saat 15.00’te toplanacak. Saat 18.00’de toplanması planlanan PM ise MYK’deki tartışmaların uzaması durumunda ileri bir saate alınacak. Toplantıların gündemi belediye başkan adayları olacak.

ÇANKAYA VE KADIKÖY

CHP’nin, kale" olarak nitelendirilen ilçelerinden Çankaya ve Kadıköy’ün adayları, olası bir tartışmada bir sonraki PM toplantısına bırakılacak. DEM Parti ile işbirliği görüşmeleri yapılan Adalar ve Esenyurt gibi İstanbul’un ilçe adaylarının açıklanması da yine aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek son PM toplantısına bırakılacak.

ÖN SEÇİM SÜRECİ

Toplam 866 seçim çevresinde adaylarını belirleyen CHP’de 4 Şubat’ta ön seçim süreçleri de tamamlanacak. Bu kapsamda Balıkesir’in Edremit, Manyas ilçesi, Çorum’un Oğuzlar ilçesi, Edirne merkez ilçesi, Sivas’ın Ulaş ilçesi, Tekirdağ’ın Ergene ve Sara ilçelerinde adaylar büyük ölçüde netleşecek. Ön seçimden çıkan adaylar önce MYK’ye sunulacak ardından ise PM’de oylanacak.