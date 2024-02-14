CHP'nin 2022'deki 'Çöpler Altın Madeni' çağrısını Meclis dikkate almamış: "İddiası bile korkunç"

CHP'nin, 2022 yılında liç yığınının çöktüğü Çöpler Altın Madeni ile ilgili TBMM’yi acil toplantıya çağırdığı, ancak bu çağrının dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Siyanürün tehlikeli bir kimyasal olduğu belirtilen önergenin gerekçesinde, "Bu sebeple Fırat Nehri’ne 20 ton siyanürlü suyun aktığı iddiası bile korkunçtur" ifadeleri kullanılmıştı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde liç yığınının çökmesinin ardından yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP TBMM Grubu’nun, Anagold Madencilik Şirketi'nin işlettiği altın madeninin oluşturduğu tehdide karşı 2022 yılında Genel Görüşme önergesiyle TBMM’yi acil toplantıya çağırdığı, ancak bu çağrının dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

Buna göre CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal ile CHP’li milletvekili arkadaşları, 27 Haziran 2022 tarihinde, Erzincan’ın İliç ilçesinde özel bir firmanın işlettiği altın madeni sahasında siyanür taşıyan boruların patladığını hatırlatarak, söz konusu siyanür akıntısının çevreye, toprağa ve suya verdiği zararın tespit edilmesi, 20 ton siyanürlü suyun, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal maddenin Fırat Nehri’ne aktığı iddiasının araştırılarak gerekli tedbirlerin acilen alınması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nda Genel Görüşme açılmasını talep etti.

"KURUMLAR GERÇEKLERİ GİZLİYOR"

CHP'li vekillerin imzasını taşıyan Genel Görüşme önergesinin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin Doğu’sunda Fırat Nehri’nin hayat verdiği kentlerde yaşayan vatandaşlarımız, birkaç gündür deyim yerindeyse diken üstündedir. Erzincan’ın İliç ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen altın madeni sahasında siyanür taşıyan borular patlamıştır.

Akabinde yaklaşık 20 ton siyanürlü suyun, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal maddenin, önce madenin altındaki dereye, oradan da Fırat Nehri’ne karıştığı iddia edilmektedir. Nitekim sorumlu özel maden firması, siyanür akıntısını doğrulamıştır. Yalnız dökülen siyanür miktarının 8 kilogram olduğu öne sürülmüştür.

İlgili kamu kurumlarından da kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak açıklamalar yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, siyanür sızıntısından kaynaklı kirliliğin dere yatağına ulaşmadığını savunurken, maden şirketine üst sınırdan 16 milyon ceza verildiğini duyurmuştur. Erzincan Valiliği de sızıntının Fırat Nehri’ne ulaşmadığını iddia etmiştir.

İDDİASI BİLE KORKUNÇ

Siyanür, çevreye yayıldığında, toprağa, suya karıştığında tüm canlı yaşamı için ölümcül tehdit oluşturan son derece tehlikeli bir kimyasaldır. Bu sebeple Fırat Nehri’ne 20 ton siyanürlü suyun aktığı iddiası bile korkunçtur.

Türkülere, romanlara ve şiirlere konu olan Fırat Nehri, sırasıyla Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizden geçmektedir.

Fırat Nehri üzerinde İliç, Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları bulunmaktadır. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu konumundaki Fırat Nehri, Türkiye sınırlarını aşarak Suriye ve Irak’taki kentlere de hayat vermektedir.

Fırat Nehri aracılığıyla belirtilen illerde vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Fırat suyu, tarımsal sulamada kullanılmaktadır.

TBMM’YE “KAYITSIZ KALMAYALIM” ÇAĞRISI

Erzincan merkezli siyanür akıntısı, kamu sağlığını, vatandaşlarımızın güvenliğini ve yaşama hakkını doğrudan ilgilendirmektedir. Halkı temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, bu tür ciddi bir mesele karşısında kayıtsız kalması beklenemez. Tehlikenin boyutu kavranmalıdır.

İlgili kamu kurumlarının açıklamalarının ve savunmalarının, ikna edici nitelikte olmadığı da ortadadır. TBMM Genel Kurulu’nda bir genel görüşme açılarak, Erzincan’da maden sahasındaki siyanür akıntısının çevreye, toprağa, suya verdiği zarar ele alınmalı, 20 ton siyanürlü suyun Fırat Nehri’ne aktığı iddialarına yönelik atılması gereken adımlar masaya yatırılmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde facia yaşanmıştı.

Çöpler Altın Madeni’nde liç yığını çökmüş, siyanürlü solüsyon ve toprak etrafa saçılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesisi yeniden faaliyete geçti.

2021 yılında projeye ilişkin ikinci kez kapasite artışına onay verildi.