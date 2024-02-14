Çöpler Altın Madeni’ndeki facia anı güvenlik kamerasında

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 9 işçinin kütle altında kaldığı yığın liç çökmesine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen yığın licin çökmesinin güvenlik kamerasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold (SSR Mining) ve Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik tarafından işletilen Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde facia yaşandı.

Çöpler Altın Madeni’nde yığın halindeki liç çöktü, siyanürlü solüsyon ve toprak etrafa saçıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, altın madenindeki siyanürlü toprağın kaymasına ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında kaydedildi.

ANAGOLD MADENCİLİK İŞLETİYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Uzun yıllardır bölgeyi zehirleyen maden tesisinde 2022 yılında 20 ton siyanürlü solüsyon etrafa saçıldı.

Siyanür sızıntısı gerekçesiyle faaliyetine ara verilen tesise, 16,4 milyon TL ceza kesildi. Ancak kısa süre içerisinde tesisi yeniden faaliyete geçti.

2021 yılında projeye ilişkin ikinci kez kapasite artışına onay verildi.