CHP'nin Meclis'teki ‘Adalet Nöbeti’ sona erdi

CHP’nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda başlattığı adalet nöbeti bugün itibarıyla sona erdi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Adalet Nöbetimiz 21. Gününde 500. Saatinde şimdilik sona eriyor. Biz CHP grubu olarak çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili konuşup yeni bir eylem planı ortaya koyacağız" dedi.

Güncel 30.11.2023 22:59 Giriş: 30.11.2023 22:59

Güncelleme: 30.11.2023 23:04 Kaynak: ANKA

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