CHP suç duyurusunda bulundu: Körfez’den çıkarılan dip çamuru Sepetçi köyüne dökülüyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve partililer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’den çıkardığı dip çamurlarını Sepetçi köyüne dökmesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve bir grup CHP’li Kocaeli Körfezi Sepetçi Köyü’ndeki dip çamuru ile ilgili Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Sarı suç duyurusunun ardından basın açıklamasında bulundu.

Adliyeye, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çevre ihaneti ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere geldiklerini belirten Sarı, "Konu neydi? Konu, malumunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 120 milyon dolar gibi akla ziyan bir bütçeyle 'körfezi temizliyoruz' bahanesiyle aylardır çevreye ihanet ediyor. Ne yapıyor peki? Denizin dibinde bulunan zararlı çamuru çıkartıp İzmit'in sepetçi köyündeki yeşil alanın ortasına döktürüyor" diye konuştu.

Sarı şöyle devam etti: "Şimdi size soruyorum..... Denizin dibinde zararlı olan bu çamur, doğanın ortasında faydalı mıdır? Bu çamurun doğanın ortasına bırakılmasının akla mantığa uygun bir izahı var mıdır?” diye sordu."

"SANAYİ ATIKLARI KÖRFEZE BOŞALTILIYOR"

Kentteki bazı sanayi kuruluşlarının, körfezin çeşitli yerlerinde denize boşattıkları sanayi atıklarıyla İzmit Körfezi’ni kirletmeye devam ettiğine işaret eden Sarı, şunları söyledi:

"KBB Körfez’in temizlenmesi konusunda gerçekten samimi olsaydı, Körfez’i kirleten bu sanayi şirketlerini denetlemesi ve cezai işlem uygulaması gerekirdi. Ancak buna yönelik hiçbir işlem yapmadığı, 2022 Sayıştay raporlarından açıkça anlaşılmaktadır.

Gerçekten Sayıştay raporlarında, KBB'nin 2022 yılında, çevre kirliliğini önleme gelirleriyle ilgili tahsilatının yüzde sıfır olduğu gözükmektedir. Yüzde sıfır, yani körfezi kirleten sanayi kuruluşlarından bir kuruş para toplamamıştır. Dolayısıyla Körfez’i temiz tutabilmek için hiçbir ciddi çaba göstermeyen KBB, sanki bu projeyi asrın projesiymiş gibi kamuoyuna pazarlayarak aslında sorumsuzluğunu çevre katliamıyla örtmeye çalışmaktadır."

KBB’nin kendilerine tüm akademik kurumlardan ve ilgili tüm devlet kurumlarından olur yazısı aldıklarını söylediğini belirten Sarı şu soruları sordu;

• Tarım İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri bu görüntüye mi olur verdiniz?

• Sızdırmazlık naylonla mı sağlanıyor?

• ÇED için gerekli olan halkın bilgilendirilmesi toplantısını yaptınız mı?

• Yönetmelik gereği işi yapan Atlas Maden firmasının lisans alıp almadığını kontrol ettiniz mi?

•Bu şehrin Çevre İl Müdürü, Kaymakamı, Valisi, nerede neden buna göz yumdular ve yummaya devam ediyorlar?

Sarı, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak açıklamasını sonlandırdı.