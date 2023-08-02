CHP, TBMM'yi Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, TBMM'yi 8 Ağustos'ta Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, TBMM'yi Akbelen Ormanı'nda yaşanan çevre katliamı için olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, olağanüstü toplantı dilekçesinin bugün TBMM Başkanlığı'na verildiğini açıkladı.

CHP'nin talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da toplantı çağrısı yapması halinde Genel Kurul açılacak ve 200 milletvekilinin görüşmelere geçilmesini onaylaması gerekecek.

TBMM, 25 Temmuz'da da peş peşe yapılan vergi zamları için olağanüstü toplanmış ancak CHP'nin genel görüşme önerisi kabul edilmemişti.