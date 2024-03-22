CHP'ye 'para sayma' soruşturması: 3 kişi daha 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Sosyal medyada paylaşan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef alındığı 'para sayma' görüntülerine ilişkin gelişmeler sürüyor. Buna göre, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.

Güncel 22.03.2024 16:30 Giriş: 22.03.2024 16:30

Güncelleme: 22.03.2024 16:30 Kaynak: AA

A- A A+