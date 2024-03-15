CHP'ye 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: 2 isim daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 kişi daha ifadeye çağırıldı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i "tanık" sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, para sayma görüntülerinde olduğu görülen Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesini alacak.

Güncel 15.03.2024 16:47 Giriş: 15.03.2024 16:47

Güncelleme: 15.03.2024 16:51 Kaynak: AA

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