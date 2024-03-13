Murat Ağırel paylaştı: 'CHP'de para sayma' iddialarına yeni belge

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ileri sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili gazeteci Murat Ağırel yeni belge yayımladı. Ağırel, satış yapan kişinin nakit kapora istediğini söyledi.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleriyle ilgili içinde belgelerin de yer aldığı paylaşımlarda bulundu.

Ağırel, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin nakit olarak kapora istediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Kurultayı öncesinde delege satın aldığı iddiasıyla servis edilen ve bir büroda para sayıldığını gösteren görüntülerin 4.5 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından belgeler paylaşarak, binanın satın alındığı Ali Rıza Braka adlı kişinin nakit olarak kapora istediğini belirtti.

Ağırel, "Yeri kaçırmak istemeyen CHP’li yetkililer de bunu gerçekleştiriyor. Binanın satış bedeli 39,5 milyon TL. Kapora olarak verilen rakam alım satımda gösterilmeyen rakam. Türkiye’deki tüm emlak alım satımlarda yapılan burada da yapılmış. Binanın gerçek alış satış üzerinden değil tapu değeri üzerinden resmi işlemler yapılmış" ifadelerini kullandı.

İşte Ağırel'in sosyal medya paylaşımları:

1-CHP İstanbul İl Başkanlığında sayıldığı iddia edilen paralarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştım.



Birkaç gündür CHP İl Başkanlığında, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen Fatih keleş’in para sayma görüntüleri ve ardından 5-6 kişinin yer aldığı yeni görüntüler… pic.twitter.com/oMBjObPXGu — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 12, 2024

1-CHP İstanbul İl Başkanlığında sayıldığı iddia edilen paralarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştım. Birkaç gündür CHP İl Başkanlığında, Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen Fatih keleş’in para sayma görüntüleri ve ardından 5-6 kişinin yer aldığı yeni görüntüler paylaşılmıştı. Görüntülerdeki paranın CHP Genel Kurulu için delegelere ödenen para olduğu ve döviz şirketinde bozdurulan paralar olduğu iddia edildi.

2-CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina sahibi kişinin avukatının ofisi olduğu, paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi ve konu ile ilgili evraklar paylaşıldı.

3-CHP’nin eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek gelişmeler üzerine bir paylaşım yaptı. 30 milyon TL üzerindeki rakamın CHP Genel Merkezi tarafından gönderildiğini ifade etti ve bazı evraklar paylaştı. Paylaştığı evrakların içinde bir tapu ve Emlak Konut taşınmazının satış belgesi vardı.

4-Paylaşılan evrak CHP nin devir aldığı binaya ait değil. CHP’nin binayı satın aldığı Arnavut uyruklu kişinin Emlak Konut’tan alış evrakları. Orada bir firma ismi var. SEAS Besicilik. Emlak Konut CHP’nin satın aldığı yeri Gül İnşaata ,Gül İnşaat ise Seas Besicilik adlı firmaya satmış.

5-Firma 2016 tarihinde Umut Kişin adına kurulmuş. Daha sonra bu firma 2019 Şubat ayında Gertian Braka adlı Arnavut uyruklu bir kişiye devredilmiş. Bu kişi 19 Ağustos 2019 tarihindeki Ticaret Sicil gazetesinde yer alan bilgilere göre Türk vatandaşı olmuş ve adı “Ali Rıza Braka” olmuş.

6-Bu kişinin başka şirketleri de var: Kema Gayrimenkul, Mestan Gayrimenkul, Mestan Hayvancılık, Mestan Gıda, Mestan Holding A.Ş., Saar Grup Holding, Rock İnşaat… Bu şirketlerin bazılarının kurucusu yine Umut Kişin ve yine Gertian Braka’ya devretmiş. Gertian Braka yani Türk vatandaşı olan Ali Rıza Braka en son Kema Gayrimenkulü 10 bin Türk lira sermayeli Arnavutluk’ta ikamet eden Kanada uyruklu Anduena Muca’ya devretmiş.

7-Yani CHP’ye satılan yerler Emlak Konut tarafından Gül İnşaata, Gül İnşaat’tan SEAS Besicilik adlı firmaya satılmış. Firma da yeri CHP’ye satmış. Ancak ortada şöyle bir durum var... SEAS adlı firmayı kağıt üstünde satın alan Arnavut uyruklu kişi, şirketi 2019 Şubat ayında devralmış. Ağustos ayına kadar geçen sürede Gül İnşaat’tan bu yerleri satın CHP ye satmış..Bu yerler ile mi Türk Vatandaşlığı almış bilmiyorum ama Türk vatandaşı olduktan sonra aldığı yeri de CHP’ye satmış.

8-CHP’nin tapu evrakları üzerinde yazan rakam 24 milyon 360 bin Türk Lirası. Bu tutar CHP Genel Merkezi tarafından banka havalesi ile yatırılmış. Ancak satış 39,5 milyon Türk lirası gibi rakama gerçekleşmiş.

9-Sonradan Türk olan Ali Rıza Braka adlı kişi satış esnasında yeri başka bir kişiye satacağını belirtiyor ve kaparo istiyor. Kaparoyu da nakit istiyor. Yeri kaçırmak istemeyen CHP’li yetkililer de bunu gerçekleştiriyor. Binanın satış bedeli 39,5 milyon TL. Kaparo olarak verilen rakam alım satımda gösterilmeyen rakam. Türkiye’deki tüm emlak alım satımlarda yapılan burada da yapılmış. Binanın gerçek alış satış üzerinden değil tapu değeri üzerinden resmi işlemler yapılmış.

10-Mevzunun özü bu ancak başka bir algı yaratılmaya çalışıldı ve yaratılmaya çalışılan algı çöktü. 2019 tarihli videonun tarihi silinerek yeni gibi paylaşıldı ve “Ekrem İmamoğlu CHP kongresi için para dağıttı” algısı yaratılmaya çalışıldı. Paraların sayıldığı yerin önce CHP İstanbul İl Başkanlığı olduğu iddia edildi. Sonra CHP Milletvekilinin ofisi olduğu iddia edildi. Ancak hiçbirinin gerçek olmadığı anlaşıldı.

11-Savcılık soruşturma başlattı. Paranın kaynağı, iş yeri alım satımı tüm gerçekler de soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Ancak yalan bilgiyi alenen yaymaya kumpas kurmaya yönelik paylaşımlar ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Vatandaşlık alan Arnavut asıllı kişinin para kaynağı, işleri, kimlerle ne yaptığı da araştırılmalı. Bu sorularında cevap bulması gerekiyor.