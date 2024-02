CHP’de seçim hazırlıkları sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir belediye başkanlarının aday tanıtım töreninde konuştu. Özel ‘‘Bundan sonra vatandaşlarımızdan talebimizdir. İliç felaketinin sorumlusunu İstanbul’un felaketi yapmayın” ifadesini kullandı.

1 Nisan vurgusunu Balıkesir’de de yineleyen Özel, şöyle konuştu: “1 Nisan’da gelecek zammı, enflasyonu, pahalılığı mutlaka durdurabilirsiniz. Onu 31 Mart’ta durdurabilirsiniz. Her şeye rağmen Cumhur İttifakı’na AKP’ye oy verirseniz. Diyecekler ki ‘‘Ne yaparsak yapalım oy veriyorlar! 1 Nisan’dan sonra acı reçete herkesin kucağında, her çocuğun gırtlağında. Sandıkta bu iktidara kırmızı kartı yakacağız, sarı kartı göstereceğiz. Et, Süt Kurumu önündeki 600 metre kuyruğu görünce boğazım düğümlendi. Nasıl Ankara’da Mansur Başkan sosyal yardıma öncelik veriyorsa Ahmet Akın da emekçinin ve emeklinin yüzünü güldürecek.’’

İSRAİL’İN MÜTTEFİKİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı seçildi. "Madrid’de Sosyalist Enternasyonel toplantısına gittim. Nisan ayında Filistin’e gideceğimi, Filistin’in Türkiye solunun Bülent Ecevit’in, Deniz Gezmişlerin mücadelesinde önemli yeri olduğunu anlattım” diyen Özel, “O saatlerde Erdoğan Sakarya’daymış. Pankartta ‘İsrail ile utanç verici ticarete son verin’ diyordu. O pankartı Türk polisine toplatan BOP’un Eşbaşkanı, İsrail’in görünmez en büyük müttefiki Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

POSTAYLA YOLLAYACAĞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim çalışmaları kapsamında Silivri İçme Suyu Yatırımları Açılış Töreni ve halk Buluşması’nda konuştu. İBB’nin Silivri’de yaptığı projelerden bahseden İmamoğlu, "Ne dediysek yaptık, hem de zamanından önce bitirdik. İhmali, israfı, ihaneti ortadan biz kaldırdık. Bunların işi ihmal, israf ve ihanet. Bizim işimiz ise icraat ve bereket” dedi. AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı açılışına ‘Ulaştırma Bakanı’na sordum, İmamoğlu açılışa davet edilmedi’ açıklamasına da yanıt veren İmamoğlu, ‘‘Cuma günü Sancaktepe’de ‘Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım’ dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi ‘Hayır, Ulaştırma Bakanı’na sordum İmamoğlu davet edilmedi’ dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İstanbul’da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!" ifadelerini kullandı.

Davetin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan’dan geldiğini söyleyen İmamoğlu, ‘‘Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak.’’ İfadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı’nda konuştu.

600 KİŞİYİ İŞTEN ATMIŞ

AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’a gönderme yapan Mansur Yavaş ise ‘‘Söz vermiştik seçimden önce kimseyi ayırmayacağız diye. Korkuttular, dediler ki ‘işçileri atacak.’ Bir tek kişi atmadık. Ama rakibimiz işe gelir gelmez, hem de kendi partilisi 600 kadar işçiyi işten attı’’ ifadelerini kullandı. Turgut Altınok’un ‘Ankart Projesi’ne de değinen Yavaş, şöyle devam etti: “Keçiören’de destek ihtiyacı olan 50 bin aile var. Keçiören Belediyesi bunu görmüyor. 5 bin kişi destek listesinde var. 50 bin kişiyi nasıl görmezsiniz, uzun süredir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Biz bu destekleri yapmaya başladık, 10-15 gündür ‘Ben size Başkent Kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız’ diyor. 3 yıldır yapıyorum ben bunu. Ankara’da değil de nerede yaşıyorsunuz. Bugün adı değişmiş, Ankart yapacaklarmış.’’