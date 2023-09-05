CHP’den danışman kararı: Derinlemesine araştırma şartı geliyor

CHP'de danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker krizi tartışılmaya devam ederken, Genel Merkez yönetimi yeni bir karar aldı. Buna göre, bundan sonra yapılacak başdanışman ve danışman atamalarında “derinlemesine inceleme” yapılacak.

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi yaptığı ve seçimden sonra iptal edilen başdanışman ile danışman atamalarındaki sorunlar, Genel Merkez yönetiminin yeni bir karar almasına neden oldu. Parti yönetimi, bundan sonra danışman ve başdanışman atamasında sosyal medya başta olmak üzere çok aşamalı bir kontrol mekanizması geliştirecek.

CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) da gündemine gelen danışman tartışmaları, geçen hafta zirveye ulaştı. Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atanan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu paylaşımları ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımların ardından Kılıçdaroğlu'nun bu ve önceki tartışmalı danışman atamaları tartışılmaya başlandı. Atamanın seçimden sonra iptal edildiği de bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları, bu tip atamaların partide güven sorununa neden olduğunu ve seçmen karşısında zor duruma düştüklerini kaydetti. Bu tespitleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da onayladığı öğrenildi.

TESPİT EDİLİRSE ATANMAYACAK

CHP MYK üyeleri, gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından bundan sonra yapılacak başdanışman ve danışman atamalarında “derinlemesine inceleme” yapılmasını hüküm altına aldı. Bundan böyle ataması yapılacak kişinin tüm sosyal medya hesapları incelenecek, CHP’nin ilkelerine aykırı bir paylaşıma rastlanması durumunda ataması yapılmayacak. Atanacak kişinin siyaset yapma tarzı ve geçmiş dönem değerlendirmeleri de ele alınacak.