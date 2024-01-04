CHP’li adaylar proje anlatacak

CHP’nin yerel seçim stratejisi belli oldu. Partinin propaganda sürecinde, büyükşehirlerdeki sosyal belediyecilik uygulamaları başta olmak üzere, “İyi belediyecilik” örneklerini kamuoyuna anlatacağı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin propaganda stratejisi de büyük ölçüde netleşti. Mart 2019 yerel seçimlerine, “Mart’ın sonu bahar” sloganı ile giren ve çok sayıda kentin yönetimini alan CHP’nin bu defa seçmene, “İyi belediyecilik” örneklerini anlatacağı belirtildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her hafta gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantılarının ardından başkan adaylarını kamuoyuna duyuran CHP, “İyi belediyecilik” örneklerinden oluşan bir video klip ile Mart 2024’ün propaganda sürecini de başlatacak. 15 Ocak’ta tamamlanması beklenen aday belirleme süreci ile başkan adaylarının propaganda için 70 gün süresi olacak.

BELEDİYECİLİK ÖRNEKLERİ

CHP, bir video klip ile büyükşehirler başta olmak üzere yönettiği kentlerdeki öne çıkan projeleri tanıtacak. Şu örnekler paylaşılacak:

• Yurttaşa ucuz ve kaliteli yemek ulaştırmak için İBB bünyesinde kurulan kent lokantaları.

• Öğrencilerin ucuz ve konforlu ortamda konaklayabileceği İBB öğrenci yurtları.

• İstanbul’da, AKP döneminde kördüğüm halini alan ve İmamoğlu döneminde tamamlanan metro hatları.

• ABB’nin, doğalgaz, et, sınav ücretleri ve servis ücretleri yardımları.

• ABB’nin, “Türkiye’nin en kapsamlısı” olarak duyurduğu kırsal kalkınma projeleri.

• Ankara’da İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı gibi 30 yıldır yapımı beklenen projelere öncelik verilmesi.

İŞBİRLİĞİ OLABİLİR

CHP Lideri Özgür Özel ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 3 Ocak’ta CHP Genel Merkezi’nde görüştü. "Nezaket ziyareti" olarak duyurulan görüşmede, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerin de gündeme geldiği bildirildi. Türkiye'nin 81 ilinde aday çıkartma planı olan Saadet Partisi’nin, CHP ile işbirliğine ise sıcak baktığı öğrenildi.

Parti tabanının, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylığı yeniden ilan edilen Mansur Yavaş'a sıcak baktığını kaydeden Saadet kaynakları, “Benzer profildeki CHP adaylarını destekleme politikamız olabilir” dedi.

SAĞIN OYLARINI ALMAK

Partide, İstanbul başta olmak üzere, AKP ile CHP’nin kıran kırana yarıştığı kentlerde Saadet ile Gelecek’in aday çıkarmasının, “Sağın oylarını almak” açısından doğru olacağı görüşünün ağır bastığı öne sürüldü. İstanbul, Ankara ve İzmir, “Saadet’in varlığının sağ oyları alma açısından önemli olduğu” kentlere örnek olarak sıralandı.

CUMHUR’LA GÖRÜŞME YOK

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi’nde kapılar, Cumhur İttifakı’na tamamıyla kapalı olacak. Saadetli kurmaylar, Cumhur İttifakı bileşenleri ile yerel seçimlerde işbirliğine yönelik herhangi bir temas kurmayacak.