CHP’li Adıgüzel: Genellikle anketlerde Kılıçdaroğlu’nun bir iki puan geride çıktığını görüyorduk

CHP PM Üyesi Onursal Adıgüzel, seçim sonuçlarıyla CHP’nin ocak ayında yaptırdığı anketlerin sonuçlarının uyumlu olduğunu söyledi. “Sayın Genel Başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var” diyen Adıgüzel, “Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP’nin elindeki anketler ve seçim sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

diken.com.tr’den Altan Sancar’a konuşan Adıgüzel, “Ocakta partinin yaptırdığı anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi” dedi.

Adıgüzel’ın sözleri şöyle:

“ADAY BELİRLEME SÜRECİ TAM TARTIŞILMADI”

“Bugün diyorlar ki “Biz anketlere inanmıyoruz.” Böyle yorumlar dinliyoruz. Ben de şunu söylemek isterim, MYK üyesiydim. Ocak ayında yapılan anketler Cumhuriyet Halk Partisi arşivlerinde vardır. Keşke bir çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görsünler. Ama depremden sonra Türkiye başka bir sürece girdi ve bu konular hiç tartışılmaz oldu. Yani aday belirleme süreci de tam tartışılmadı.

Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. “İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…” Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar.

“KİMİLERİ ÇOK GÜÇLÜ İTİRAZLARDA BULUNDU”

Herkes oradaydı ve süreci gördü. Kimileri itiraz etti, çok güçlü itirazlarda bulundu. Ama bugün küçük bir araştırma yapın, ocak ayına dair Türkiye’deki anketlere bakın. Sonra da seçim sonuçlarıyla bir karşılaştırın ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı.”