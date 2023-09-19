İYİ Partili Hatipoğlu: AK Parti ya da MHP ile ittifak olabilir

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yerel seçimde Eskişehir'de AKP, MHP veya Saadet Partisi'yle ittifak yapabileceklerini söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı canlı yayında İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı partileri ile ittifak içerisinde olabileceğini iddia etti.

İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinin iktidar olmak olduğunu ve bu amaca yönelik ittifaklar kurabileceğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir" dedi.

TV100 yayınında konuşan Hatipoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir."

İYİ Partili vekil, "Ben, 'olsun' diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" diye ekledi.