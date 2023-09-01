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CHP’li Başarır’dan tepki çeken sözler: Pırıl pırıl gençlerimiz ateist oldu!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM'de yaptığı basın toplantısında kurduğu "Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihini seçti?" cümlesiyle tepki çekti.

Güncel
  • 01.09.2023 15:45
  • Giriş: 01.09.2023 15:45
  • Güncelleme: 01.09.2023 16:01
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP’li Başarır’dan tepki çeken sözler: Pırıl pırıl gençlerimiz ateist oldu!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de yaptığı basın toplantısında kullandığı "Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihini seçti?" sözleri nedeniyle tepki çekti. 

CHP'li Başarır, İstanbul'un uyuşturucu batağına dönüştüğünü, suç işleyen sığınmacıların basına yansıtılmadığını ve tarikatlar içerisinde gençlere zarar veren olayların göz ardı edildiğini kaydetti.

"AK Parti'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" söyleyen Başarır, "Milyonlarca çocuğumuz deist ve ateist. Pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? Siz böyle bir yaşam tarzı ortaya koyduğunuz için üzülerek söylüyorum ki insanlarımız dinden soğudu" diye konuştu.

Başarır'ın sözlerine tepki gösterenler, deizmden ve ateizmden 'utanılacak bir hata' şeklinde bahsedildiğini ve bunun da laikliğe ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirdiler. 

Başarır'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

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