CHP’li Başarır’dan tepki çeken sözler: Pırıl pırıl gençlerimiz ateist oldu!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM'de yaptığı basın toplantısında kurduğu "Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihini seçti?" cümlesiyle tepki çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın TBMM'de yaptığı basın toplantısında kullandığı "Pırıl pırıl milyonlarca gencimiz neden ateist ya da deist olma tercihini seçti?" sözleri nedeniyle tepki çekti.

CHP'li Başarır, İstanbul'un uyuşturucu batağına dönüştüğünü, suç işleyen sığınmacıların basına yansıtılmadığını ve tarikatlar içerisinde gençlere zarar veren olayların göz ardı edildiğini kaydetti.

"AK Parti'nin izlediği politikaların insanların inançlarını etkilediğini" söyleyen Başarır, "Milyonlarca çocuğumuz deist ve ateist. Pırıl pırıl çocuklarımız böyle bir tercihte bulundu? Siz böyle bir yaşam tarzı ortaya koyduğunuz için üzülerek söylüyorum ki insanlarımız dinden soğudu" diye konuştu.

Başarır'ın sözlerine tepki gösterenler, deizmden ve ateizmden 'utanılacak bir hata' şeklinde bahsedildiğini ve bunun da laikliğe ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirdiler.

Başarır'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Ateistler ve Deistler Pırıl pırıl araştırmacı ve sorgulayan kişilerdir. Saçma sapan böyle cümleler kurarak Ateist ve Deistleri kirli ve kötü bir durum gibi algı yaratmayın. Muhalefetinizi Sağ tanstanlı argümanlar kullanarak yapmayın daha ilerici devrimci cümlelerle yapın. https://t.co/iTyxwiN9hm — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) September 1, 2023

laiklik diyemeyince, akepe'ye "çoluğumuz çocuğumuz sizin yüzünüzden dinden soğuyor" diye muhalefet ettiğini sanırsın işte böyle. https://t.co/7pXkg6qhaq — fatih yaşlı (@fatih_yasli) August 31, 2023

Bunca cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Ali Mahir Başarır ülkeyi yönetse “gerçek şeriat” yaşanacak! Ateist düşünceyi yoldan sapma, sapıklık olarak damgalıyor laik partinin milletvekili. Hem trajik, hem de komik. https://t.co/zeI2ggN1e9 — Veli Saçılık (@velisacilik) September 1, 2023