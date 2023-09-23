CHP’li ilçe başkanı istifa ederek AKP’ye geçti
Kütahya Hisarcık CHP İlçe Başkanlığına 8 ay önce atanan İsmail Kurt, AKP saflarına geçti.
Kaynak: İHA
Kütahya’da Hisarcık CHP İlçe Başkanlığına 8 ay önce atanan İsmail Kurt, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde CHP İlçe Başkanlığına 8 ay önce atanan İsmail Kurt, partisinden istifa ederek, Hisarcık AKP İlçe Teşkilatının düzenlediği İlçe Danışma Toplantısında AKP’ye katıldı.
İsmail Kurt’a parti rozetini Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık AKP İlçe Başkanı Ahmet Çümen’in katıldığı törende Kütahya AKP İl Başkanı Mustafa Önsay taktı.