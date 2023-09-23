CHP’li Oğuz Kaan Salıcı: ‘Hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor

CHP Ankara İl Kongresi’nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil. Bütün faturayı dönüp Kılıçdaroğlu’na kesmeye kalkarsak işi minvalinden çıkarmış oluruz” dedi. Salıcı, parti içinde yapılan eleştirilerin hiçbirinin Erdoğan’ı yerinden etmekten daha kıymetli olmadığını söyledi.

CHP 38. Olağan Ankara İl Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Kongrede CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da bir konuşma yaptı.

“4-5 ay önce seçim döneminde müthiş bir iş yapıyoruz, sağdan milliyetçi kesimden, dindarlardan da bize oy geliyor, müthiş bir siyasi mühendislik diyen arkadaşlar bugün başka bir dille konuşuyorlar” diyen Salıcı, eleştiriyi kabul ettiğini ancak “insafsızlığı, reddiyeciliği ve toptancılığı” doğru bulmadığını belirtti.

Salıcı, “Sosyal demokratlar kazandık ama eksiklerimiz şunlardı diye eleştirmeyi bilmeli. Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil. Bütün faturayı dönüp Kılıçdaroğlu’na kesmeye kalkarsak işi minvalinden çıkarmış oluruz. Eleştiriyi inkarcılığa dönüştürmüş oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BANA BİR GÖREV VERİLDİ, ELİMDEN GELDİĞİNCE YÜRÜTTÜM”

“2023 ittifaklarını Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı yaptı diyorlar” diyen Salıcı, görevine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ben sorumluluktan kaçmam evet ben yaptım. Bana bir görev verildi, ben de o görevi aldım elimden geldiğince yürüttüm. Biz yüzde 50 artı 1 oy alacak bir iş yapmaya çalıştık. Biz kendi benliğimizi ortadan kaldıracak bir iş yapmadık. Biz yine sosyal demokratız yine Atatürkçüyüz yine solcuyuz; bundan taviz veren bir şey yapmadık. Önümüzdeki yerel seçimde bizim umarım ihtiyacımız olmaz ama ittifaklara ihtiyacımız olabilir. Yüzde 48 oya, toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir siyaset izlemeseydik ulaşamazdık. CHP’de kimse değişime karşı değildir. Ama değişim dediğimiz şey sadece lider değişikliğini kapsamaz. Biz kendi genel başkanlarını seçimle değiştirebilen bir siyasi gelenekten geliyoruz.”

“LİDERE GÖRE PARTİ DEĞİL PARTİYE GÖRE BİR LİDERLİK” VURGUSU

Salıcı, “lidere göre parti değil partiye göre bir liderlik anlayışına ihtiyaç” olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru talep eden bir anlayışa ihtiyacımız var. Tüzük, program değişmeli. Bizim yapısal sorunlarımız var o sorunların bu kongrelerde konuşulup onlar üzerinden giden bir sürecin yürütülmesine ihtiyaç var. Her şey aynı kalsın bir kişi değişsin anlayışını ben doğru bulmam.

Bazı siyasetçiler ittifak istemeyiz, ittifak yanlış diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi eğer bu sistemde ittifak olsaydık Hazine Bakanlığı’na talipti. Bugün diyor ki çok büyük yanlışlar yaptık. Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline diyorlar. Bizim CHP’yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP’de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım. Biz kendi içimizde konuşuruz, tartışırız ama bu tartışmaların hiçbirisi Cumhur İttifakı’nı, Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün değilse yarın yerinden etmekten daha kıymetli değildir.”