CHP’li Yücel’den Akbelen direnişine destek: Birlikte mücadele edeceğiz

CHP İzmir ve Aydın milletvekilleri Deniz Yücel, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı nöbete başlayan yurttaşları direnişin 13. gününde destek ziyaretinde bulundu. CHP’li Deniz Yücel, “Tek amaçları ağaçları, ormanı korumak olan, doğa katliamına direnen duyarlı insanlara defalarca orantısız güç uygulandı. Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar Akbelenlilerle birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, CHP’nin Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya ile birlikte Akbelen’de ağaç katliamına karşı direnişe başlayanları ziyaret etti.

Akbelen’de açıklamalarda bulunan CHP'li Yücel, ağaç katliamına karşı 13 gündür mücadele yürütenlere uygulanan sert müdahalelere tepki göstererek “Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar Akbelenlilerle birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Yücel, “Gördüğümüz manzara çok can yakıcı. Burada maden genişletme çalışmaları öne sürülerek on binlerce ağaç kesildi. Tek amaçları ağaçları, ormanı korumak olan, doğa katliamına direnen duyarlı insanlara defalarca orantısız güç uygulandı. Üstelik buradaki insanlar provokatörlükle suçlandı. Kim tarafından? Devletin buradaki en üst düzeydeki temsilcisi olan vali, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP’li milletvekilleri tarafından. Üstelik bu katliamı yapan şirket, işçiler adına boy boy ilan vererek burada yaşanan çirkinlikleri meşrulaştırmaya çalıştı” dedi.

EMEĞİN SÖMÜRÜLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYMUYOR

YK Enerji’nin, santrallerde işçilerin emeğini sömürmekten, ağaçları korumaya çalışan köylülere şiddet uygulanmasından rahatsızlık duymadığını ifade eden Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geleceğe miras kalması gereken ağaçları keserek binlerce canlıyı evsiz, insanları oksijensiz bırakmaktan hiç utanmadı. Milyonlarca yıllık ekosistemi, bir şirketin karına kurban edenler elbette ki buradan yükselen mücadeleyi, kararlılığı ve azmi bastırmak isteyecektir. Ancak, hukuki süreçleri, siyasi müdahalelerle kendi lehlerine çevirdiğini sananlar, uluslararası anlaşmaları yok sayanlar adaletin er ya da geç tecelli edeceğini unutmamalıdır.”

“KESTİKLERİ AĞAÇLARIN GÖLGESİNE SIĞINMIŞLAR”

Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermemek için Akbelenlilerin mücadelesine omuz vereceğini ifade eden Yücel, bölgedeki izlenimlerini şöyle aktardı:

“Bölgeye geldiğimde gördüğüm manzara hem çok içler acısı hem de köylülerin anlattığı bir hikâye de bir o kadar can yakıcıydı. İki gün önce yaşanan bir olayı bana aktardılar. Jandarma ekipleri güneş yükseldikçe nöbet alanında kalan ağaçların gölgesinden yararlanmak için ablukayı daraltmış. Yani hem ağaçları kesiyorlar hem de henüz kesmediklerinin gölgesine sığınıyorlar. İşte bu olay bile aslında yapılanın büyük bir doğa katliamı olduğunun kanıtı niteliğinde aslında… E tabii haklı olarak direnişçiler ve köylüler de jandarma ekiplerine “Kestiğin ağacın gölgesinden çık” sloganlarıyla tepki göstermişler. Kestikleri ağaçları çok arayacaklar. Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk der ki; ‘Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak, vatan değildir. Eğer vatan denen şey kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı.’ AKP, 5’li çeteleri doyurmak için bu vatanı kupkuru dallara, ekilmemiş alanlara, çıplak ovalara mahkûm etmeyi göze almış. Ama biz AKP’nin ve onun 5’li çetesinin, bu toprakları zindana çevirmesine izin vermeyeceğiz.”

Yücel, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade ederek “Asırlık ağaçların pervasızca kesilmesine, ormanların yok edilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar Akbelenlilerle birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.