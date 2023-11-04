CHP’nin en uzun 48 saati başladı

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP’de 38’inci Olağan Kurultay bugün Genel Başkanlık seçimiyle başlayacak. Çekişmeli geçmesi beklenen Olağan Kurultay’ın ikinci gününde mücadele Parti Meclisi üzerinden yaşanacak.

BirGün/ANKARA

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kongreler takvimini başlatan CHP, 38’inci Olağan Kurultayı’nı topluyor. Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda bugün ve yarın gerçekleştirilecek kurultayda hem Genel Başkan hem de yeni Parti Meclisi belirlenecek.

CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nda bugün Genel Başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Bin 370 delegeden en az 68’inin imzasını alanlar, resmen adaylığını ilan edecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, eski milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte Örsan Öymen, yeterli imzayı toplayabilmesi durumunda Genel Başkanlık yarışında yer alacak.

Kurultay hazırlıkları kapsamında Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’na turnike sistemi kuruldu. Bu sistem sonucu giriş ve çıkışların daha hızlı ve güvenli olması planlanıyor. Kurultay düzeninden sorumlu CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kurultayda herhangi bir aksiliğin yaşanmayacağını ve hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile birlikte hazırlıklar hakkında konuşan CHP’li Erol, “Kurultayı çok önemsiyoruz. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bir toplantı yaptık. Aramızda uzlaşma kültürü olacak. Saat 10.30 gibi hazır ol defterlerinin imzalanması ile genel başkan salona giriş yapacak. Demokratik, güzel bir kongre yaşayacağız“ dedi. Ayrıca hazırlıklar kapsamında salonun bir bölümünün genel merkez destekçileri, bir bölümünün ise Özel ve ekibi için ayrıldığı da kaydedildi.

Hazırlık sürecinde kurultay salonuna, “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın asıldığı görüldü. Parti için muhaliflerin tepkisini çeken pankart, kısa süre sonra Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile kaldırıldı.

SON KONUŞMAYA HAZIRLAR

Genel Başkanlık yarışının yaşanacağı ilk gün, adaylar seçimden hemen önce kurultay delegelerine seslenecek. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, son kez delegelerin oylarına talip olduğunu vurgulayacak. CHP Meclis Grup Başkanı Özel ise delegelere “tarihi sorumluluklarını hatırlatan” bir konuşma yapacak.

İMAMOĞLU YÖNETECEK

Kurultayın Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Kurultayı yönetecek İmamoğlu’na dört genel merkez destekçisi, dört de muhalif isim eşlik edecek. CHP’nin son iki kurultayını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yönetmişti.

PARTİ MECLİSİ YARIŞI

Kurultay’da yarın ise yeni Parti Meclisi üyeleri belirlenecek. 60 kişilik Parti Meclisi için yüzlerce ismin aday olması bekleniyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun A takımını yüzde 70 oranında değiştirmesi ve PM’nin büyük oranda yeni isimlerden oluşması bekleniyor. Özgür Özel’in PM adayları arasında ise İlhan Uzgel, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Namık Tan gibi isimler yer alacak. Parti Meclisi’ne aday olmak isteyen partililer, önceki günden itibaren genel merkezde destek arayışına çıktı. Yüzlerce partili, milletvekilleri ve kurultay delegeleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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HEGEMONYA SAVAŞI

CHP kurultay öncesi tam bir hegemonya mücadelesi yaşanıyor. Özellikle genel merkez ve Özgür Özel tarafında oluşturulan medya iletişim birileri her gelişmeyi süratle kamuoyu ile paylaşıyor. En önemli mücadele de delege ve il örgütlerinin tercihinin ne yönde olduğuna dair başlılar üzerinde yaşanıyor.

Adayları destekleyen her yeni imza anında servis ediliyor. Ekiplerin performansını sosyal medya üzerinden değerlendiren partililer “keşke seçimlerde de böyle çalışılsaydı” paylaşımlarında bulundu.

EŞİT TEMSİLE ÇOK UZAK

CHP Kurultay’ına katılacak delegeler içerisinde sadece 234 delege kadın ve bu toplam delegelerin ancak yüzde 17.8’ine denk düşüyor. Toplam sayısı 1079 olan erkek delegelerin oranı ise yüzde 82.2’ye ulaşıyor

CHP Kurultay delegelerinin yaş ortalaması 51.2. Bu ortalama erkeklerde yüzde 51.7’yken kadınlarda yüzde 48.9. En yaşlı delege 87 yaşında, en genç delege ise 26. Delegelerin 6’sı 26 yaşında.

CHP’nin Tüm delegelerin yüzde 69.5’i 45 yaş üzeriyken bu yaş grubunun toplam sayısı 913’e çıkıyor. Bu grupta en büyük öbek 404 delegeyle 55-64 yaş grubu. Bu grubu 330 delegeyle 45-54 yaş grubu izliyor. 257 delege olan 35-44 yaş grubuysa tüm delegelerin yüzde 19.6’sını oluşturuyor.