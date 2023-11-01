Cibaliya Mülteci Kampı yine vuruldu

İsrail Ordusu, son 24 saat içerisinde Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nı ikinci kez vurdu. İlk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

İsrail Ordusu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Televizyonda yayımlanan görüntülerde, Cibaliya'daki saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.