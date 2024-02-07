Çiftçiler olmadan gıdaya ulaşılmaz

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Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve Yunanistan'ın ardından Bulgaristan ve İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı. Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları, Ulusal Tahıl Üreticileri Birliği (NAZ) organizasyonunda ülkenin 85 noktasında kara yollarını iki saatliğine kapattı.

Protestolara her gün devam edeceklerini belirten tarım sektörü çalışanları, bugünden itibaren günlük trafiği engelleme süresini 3 saate çıkaracaklarını bildirdi. Bulgaristan Tarım Odası Başkanı Kostadin, "Taşrada eylemlerimiz sürüyor, gelecek günlerde binlerce ağır arazi aracı başkent Sofya'ya doğru yönelebilir" dedi.

İspanya’nın güneyindeki çiftçiler de ayaklandı. Çiftçiler Sevilla ve Granada’dan Fransa sınırındaki Girona’ya kadar yolları trafiğe kapattı. Üreticiler traktörlerin üzerinde “Çiftçiler olmadan gıda olmaz” yazılı pankartlar açtı.