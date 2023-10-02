Çiğdem Mater: Türkiye koca bir şaka ama buna ne kadar gülebiliriz?

Gezi Davası'nda aldığı ceza Yargıtay tarafından onanan isimlerden Çiğdem Mater, tutuklu bulunduğu cezaevinden yazılı açıklama yolladı. Yargıtay kararındaki çelişkilere dikkat çeken Mater, dava sürecindeki ve karardaki hukuksuzluklara dikkat çekerek "Türkiye adalet sisteminin her basamağı için çok üzgünüm" dedi.

Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından geçtiğimiz hafta onanan Çiğdem Mater, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden karara ilişkin yazılı açıklama gönderdi. 'Türkiye koca bir şaka ama buna ne kadar gülebiliriz?' başlıklı mektup kaleme alan Mater, Yargıtay kararındaki çelişkilere dikkat çekti.

Çiğdem Mater, hem dava sürecinde hem de karar aşamasında yaşanan hukuksuzluklar için şunları söyledi:

"Her bir satırı hukuk fakültelerinde 'bunları aman ha, sakın yapmayın' diye ders olacak fezlekelere, iddianamelere, gerekçeli kararlara, istinaf kararlarına, tebliğnamelere bu kez de Yargıtay İlamı eklendi. En alt derece mahkemeden en üstüne, Türkiye adalet sisteminin her basamağı için çok üzgünüm."

"AYNI ANDA İSTANBUL VE İZMİR'DE OLMAM 'ÇELİŞKİSİZ' BULUNMUŞ"

İddianamedeki ve Yargıtay kararındaki çelişkilere dikkat çeken Mater, şu örneğe yer verdi:

"Yargıtay’ın hakkımdaki 18 yıl cezayı onayan beş hâkimi şöyle diyor: '27 Haziran 2013’te yapılan Garaj İstanbul toplantısına katıldığı ve bu hususun fiziki takip tutanaklarıyla doğrulandığı…' Kanıtla geliyor yani, fiziki takip var, 'Fotoğraf var' diyor. Ben misal, dava dosyasını bir 'dış göz' olarak okusam, fotoğraf varmış derim, gitmiş derim. (Hani değil de, diyelim toplantıya katılmak suç!) Zira, koskoca Yargıtay’ın olmayan fotoğrafa 'Var' diyeceği aklıma gelmez.

Peki, işin aslı ne? Ben o tarihte ve saatlerde, İzmir’de, sinemaya dair bir kamusal toplantıda sahnedeyim, konuşmacıyım. Bu kanıtlar daha ilk yargılamada mahkemeye sunuldu ama belli ki yüksek mahkeme gerçekleri görmezden gelmeyi tercih etmiş. Ne diyor Yargıtay İlamı: 'Vicdani kanıların kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı anlaşıldığından hükmün onanmasına...' Yani Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi hâkimleri benim aynı anda İzmir ve İstanbul’da olabileceğimi 'kesin, tutarlı ve çelişkisiz' bulmuş. 78 sayfalık kararın her bir satırı beş insan, beş hayat için böyle örneklerle dolu."

"KOCA ÜLKEYİ SUÇA ORTAK ETTİLER"

Tahliye edilen Ali Hakan Altınay ve Mücella Yapıcı için mutlu olduğunu ifade eden Mater, "Bizler, hiçbir suça karışmamış olmanın verdiği iç huzurla, iyiyiz. Onlarsa, 'Türk Milleti' adına attıkları imzayla, koca bir ülkeyi bir suça ortak ettiler. Kendilerini düğmesiz cübbeleri ve vicdanlarıyla başbaşa bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.