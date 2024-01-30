Cihatçı karanlığın önünü iktidar açtı

Santa Maria Kilisesi’ne yönelik silahlı saldırıda 51 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya saldırganların IŞİD ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiğini açıkladı. Saldırı akıllara IŞİD’in ülkedeki yapılanmasını getirdi.

Haber Merkezi

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’ne pazar ayini sırasında gerçekleştirilen ve Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Olayın IŞİD ile bağlantılı olabileceği kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenildi.

Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Aracın yol güzergâhını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

IŞİD ÜLKEYE YERLEŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklamasında, ‘‘Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz’’ dedi.

Ülkede son dönemde IŞİD’e yönelik operasyonlarda bir artış gözlemlendi. Yapılan operasyonlara rağmen IŞİD üyelerinin elini kolunu sallaya sallaya kilise basması ülkedeki IŞİD varlığına da dikkati çekti.

Yapılan operasyonlara karşın örgütlenmenin nasıl sağlandığı ve militanların yargılanma süreçleri gündeme geldi. Artı Gerçek’ten Hale Gönültaş, özellikle IŞİD’in Irak ve Suriye’deki toprak kaybının ardından sayıları binleri aşan militanın, Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye geçtiğini yazdı. Habere göre, IŞİD’lilerin büyük bölümü örgüt tarafından hazırlanan sahte kimliklerle Türkiye’de yaşamlarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame ile militanların kimileri Göç İdaresi Başkanlığı’ndan sahte kimlikle uluslararası koruma aldı. Kimileri de kaçak olarak, Türkiyeli IŞİD’lilerin de desteğiyle burada yaşamlarını sürdürüyor. Gözaltına alınan yabancı uyruklu IŞİD şüphelilerinden büyük bölümü kısa gözaltı ya da kısa tutukluluklarının ardından sınır dışı ediliyor. Sınır dışı edilenler ise örgütün düzenlediği sahte pasaportlarla yeniden Türkiye’ye giriyor.

TOPLU AYİN YAPILACAK

Kilisenin avukatlığını yapan Afşin Hatipoğlu, ‘‘Bütün azınlık cemaatlerinin liderleri Perşembe günü saat 07.00’de toplu ayin gerçekleştirecekler’’ dedi.

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Reisi Massimiliano Palinuro, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada Palinuro ‘‘Bu vesile ile İstanbul’daki Katolik cemaatlerinin kiliselerinde ibadetleri süresince güvenlik önlemlerinin artırılması ve sıkılaştırılması hususunda sizlerin yoğun desteğine ihtiyaç duyduğumuzu beyan ederiz’’ diye konuştu.

CEMAATE SİPER OLDU

Yaşamını yitiren Cihan için Nurtepe Cemevi’nde tören düzenlendi. Cihan, Kağıthane’deki Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede konuşan Latin Katolik Kilisesi ruhani lideri Massimiliano Palinuro, "Saf bir melek gibiydi. Oradaki cemaat için hayatını kaybetti. Kötülüğe karşı çıktı ve öldürdüler. Kiliseye önceden de geliyordu. Dostumuz olarak seviyorduk. Cemaate siper oldu, melek oldu’’ dedi. Cenaze töreninin ardından Cihan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kağıthane’deki Hasdal Mezarlığı’na gönderildi. Öte yandan kilisenin kapısında olması gereken ancak olay anında burada bulunmayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tuncer Cihan

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TÜM GÜÇLER AÇIĞA ÇIKSIN

Kilise önünde toplanan Sarıyer Emek ve Demokrasi Güçleri saldırıyı protesto etti. Yapılan açıklamada, "İktidarından muhalefetine, süregelen nefret ve ötekileştirici söylemlerin devam etmesi halinde başka yerlerin de hedef haline geleceği çok açık ortada. Hristiyan dünyasına yapılan bu alçakça saldırının tüm halklara yapıldığını biliyoruz. Türkiye'de adaletin tesisinin ne kadar zor olduğunu, savaş çığlıklarının çoğaldığı dönemlerde barış diye haykırmanın nelere mal olduğunu biliyor, yaşıyoruz. Sesimizi çoğaltmaktan, dayanışmayı örgütlemekten başka bir yolumuz yok. Buralara gelinen yolu, bir avuç öfkeli genç diye tarif edenlerin kurduğunu unutmadık, unutmayacağız. Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak, barış ve demokrasi ile taçlandırarak bir arada yaşamayı egemen kılacağız. Bu saldırının arkasındaki tüm güçlerin açığa çıkartılmasını istiyoruz. Bu tür saldırıları engelleyemiyorsanız o koltuklarda oturmayın!" denildi.

Yurttaşlar, yaptıkları açıklamayla saldırıyı protesto etti. (Fotoğraf: BirGün)

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‘GAZZE’DE YAŞANANLAR KÖRÜKLEMİŞ OLABİLİR’

Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı, İtalya basınında geniş analiz ve yorumlarla yer aldı. Daha önce Türkiye’de öldürülen Katolik rahipleri hatırlatan İtalya basını, Hristiyan cemaatin endişelerine dikkat çekti. Ülkenin en büyük gazetesi Corriere della Sera haberi baş sayfasından "İtalyan kilisesine saldırı. İstanbul’da terör ve bir ölü" başlığıyla verdi. IŞİD’in saldırıyı üstlendiğini vurgulayan gazete, iki kişinin gözaltına alındığını da yazdı. Corriere della Sera, Katolik derneği Sant’Egidio’nun kurucusu Andrea Riccardi tarafından kaleme alınan bir analize de baş sayfasından yer verdi. Riccardi’nin yazısı, "Katolik azınlık ve dini şiddet döneminin dönmesi korkusu" başlığıyla yayımlandı. Riccardi, Gazze’de yaşananların "düşmanlıkları körüklemiş olabileceğine" dikkat çekti ve Türk Hristiyanların, küresel nefret ortamında Amerikalı ve Avrupalılarla özdeşleştirildiğini yazdı: "Bu ilk kez olmuyor. Savaşın damgasını vurduğu bir dünyada, absürt bir şekilde düşmanın ileri karakolu olarak görülenlere karşı nefret büyüyor, söz konusu az sayıda inanana sahip küçük bir kilise olsa bile.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’ne pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenledi. Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirdi. Saldırganların silahının tutukluk yaptığı öğrenildi. Artan nefret söylemine dikkat çeken siyasetçiler, saldırıyı kınadı, olayın aydınlatılmasını istedi. Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.