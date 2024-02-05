Cinayeti itiraf ettiler

Erkek şiddeti devam ediyor. Kayseri’de ve Sakarya’da kadınları katleden iki katil cinayetleri itiraf etti. Katliamlarla ilgili savcılıklar soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken faillerin yargılanmaları da sürüyor. Kayseri’de de 51 yaşındaki Hasibe Soykuk’u kesici aletle katleden ve ilk ifadesinde cinayeti kadının oğlu B.B.S.’nin işlediğini öne süren İsmail Kocatürk’ün yeniden ifadesi alındı. Tutuklu Kocatürk’ün ifadesinde "Hasibe Soykuk’un ailesi ile 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler ama 3 günlük ücretim olan bin 500 TL’yi vermediler. Evlerine gittim, oğlu B.B.S.’yi sordum ve tartışmaya başladık. İtişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip bir kez daha vurdum" dedi.

KADINI DARBETTİ

İstanbul Kadıköy’de de 26 yaşındaki M.K. adlı erkek, 22 yaşındaki H.K. isimli kız kardeşini darp ve hakaret ederek zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Önceki gün yaşanan olaya ihbar üzerine olay yerine giden polis müdahale etti. Polis, kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirledi. M.K. gözaltına alındı.

∗∗∗

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ümit D., işi bırakmasını istediği eğlence mekânında dans eden kadın arkadaşı Sevda Timur’u, olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü. Olay, önceki gün sabah meydana geldi. Bir eğlence mekanında dans eden Sevda Timur’un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur’u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.’nin ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Timur’un cansız bedenini buldu. Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.