Çocukları öldürüyor

Dış Haberler

İsrail ile Hamas arasında varılan ve iki gün daha uzatılan geçici ateşkes bu sabah sona ererken, esir takasının 5’inci gününde Hamas'ın 10 İsrailli ve 2 yabancı esiri serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın, 15'i çocuk 30 rehine serbest bırakıldı. Hamas, esir takasının son gününde 30 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını duyururken bunların arasında Filistinli “cesur kız” Ahed Temimi’nin de olacağı aktarıldı. Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı sırasında rehinelerden 10 aylık Kfir Bibas, dört yaşındaki erkek kardeşi ve annelerinin öldürüldüğünü söyledi. Gazze’de insani ara sürerken İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail güçlerinin onlarca zırhlı askeri araçla girdiği Cenin Mülteci Kampı’nda yaşanan çatışmalarda birçok Filistinli direnişçi yaşamını yitirirken Filistin Sağlık Bakanlığı, baskında 8 ve 15 yaşlarında iki çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

HÜKÜMLÜLER GÖRÜŞÜLÜYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katarlı yetkililerin Doha'da gerçekleştirdikleri zirvede insani aranın birkaç gün daha devam etmesi için müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

Haberde, müzakere masasında Gazze’de tutulan İsrailli erkekler ve askerlerin de bulunduğu tüm esirlerin salıverilmesine karşılık, Tel Aviv'in İsraillileri öldürmekten “hüküm giyenlerin” de bulunduğu Filistinli esirleri serbest bırakmasının da yer aldığı kaydedildi.