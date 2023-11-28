'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi, İsrail tarafından serbest bırakılacak esirler listesinde

İsrail askerlerine direndiği görüntülerle hafızalara kazınan ve İsrail'in 6 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'dan gözaltına aldığı Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin, İsrail tarafından önümüzdeki 2 gün içinde serbest bırakılacak esirler listesinde yer aldığı belirtildi.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes 2 gün daha uzatılırken esir takası da devam ediyor. Üç kez İsrail ordusunun kurşunuyla yaralanan ve daha önce İsrail askerlerine direndiği görüntülerle hafızalara kazınan 'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi'nin, İsrail tarafından serbest bırakılacak esirler listesinde yer aldığı belirtildi.

2016'da erkek kardeşini taş attığı gerekçesiyle gözaltına almaya çalışan askerlerden kurtarmaya çalışırken basına yansıyan, 2017'de ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında çıkan protestolarda silahlı iki İsrail askerine bağırırken ve tekme atarken görüntülenen Filistinli aktivist Ahed Tamimi'nin, 2 gün içinde serbest bırakılabileceği aktarıldı.

Şu anda 22 yaşında olan Tamimi, 'şiddete teşvik etmek' ve 'terörist faaliyet çağrısında bulunmak' suçlanmasıyla 6 Kasım'da İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki evine baskın düzenlenerek tutuklanmıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre Ahed Tamimi, İsrail Adalet Bakanlığı tarafından önümüzdeki 2 gün içinde İsrailli rehineler karşılığında serbest bırakılabilecek 50 Filistinli mahkûm listesinde yer alıyor.

New York Times, Tamimi'nin avukatı Mahmud Hassan'a dayandırdığı haberinde İsrail'in Tamimi'yi idari gözetim altında tutmak için harekete geçtiğini bildirdi. Avukat Hassan, Tamimi'nin tutuklanmasına dayanak olarak gösterilen 'kanıtların' kendisine de müvekkiline de gösyerilmediğini söyledi.

Tamimi, 2017'de İsrail askerlerine direndiği için sekiz ay hapis yatmıştı.