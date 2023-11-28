Uzatma değil, kalıcı ateşkes

Dış Haberler

İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük insani ara ve esir takası anlaşması sona ererken ateşkesin uzatılması gündemde.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze’de insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı. Hamas da anlaşmanın 2 gün uzatıldığını doğruladı.

ABD'nin New York çoğu Yahudi binden fazla gösterici, insani aranın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da da yüzlerce kişi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail’i ziyaret eden Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan Gazze’ye internet sağlamamasında anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye’deki yandaş medya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT’e talimatı sonrası girişimlerle 17 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı öne sürdü. The Guardian gazetesi ise esirlerin Taylandlı bir Müslüman örgütün Hamas'la görüşmeleri sonrası serbest bırakıldığını aktardı.