Gazze'de insani ara 2 gün uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas tarafından yapılan açıklamada da, anlaşmanın şartlarının aynı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada "Katar ve Mısır'la Gazze'deki 'insani ara'nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı" denildi.

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