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Gazze'de insani ara 2 gün uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Dünya
  • 27.11.2023 19:17
  • Giriş: 27.11.2023 19:17
  • Güncelleme: 27.11.2023 19:37
Kaynak: iHA
Gazze'de insani ara 2 gün uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas tarafından yapılan açıklamada da, anlaşmanın şartlarının aynı olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada "Katar ve Mısır'la Gazze'deki 'insani ara'nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı" denildi. 

Ayrıntılar geliyor 

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