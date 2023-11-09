Coğrafya dersini bile dinle anlatacaklar: Müfredatları din

“Okulöncesine dini eğitim” getirecek yeni müfredatta tüm dersler ‘dine referans’ ile anlatılacak. Anatomide bile İslam bilginlerinin görüşlerinin alınacak olması “eğitimin dinselleşmenin hızlanmasını” beraberinde getirecek.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün gündeme getirdiği, “Okulöncesinde dini eğitim” içerikli yeni müfredatın ayrıntıları netleşmeye başladı. Yeni müfredatta coğrafyadan kimyaya, tarihten biyolojiye tüm derslerde İslam’a atıf yapılacağı, hemen her konunun, “Dine referans” ile anlatılacağı öğrenildi. Ayrıntılar, “İktidarın eğitimi dinselleştirme çabaları hız kazanacak” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. Saray’ın talimatıyla eğitim alanında hazırlıklarına başlanan müfredat değişikliklerinin ayrıntılarına ulaşıldı. MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda görevli çok sayıda ismin müfredat çalışmaları başlamadan önce işten atıldığı ve yeni isimlerin işe alındığı iddia edildi. Müfredat değişikliğine yönelik iddialara göre, tüm derslerde İslam’a atıf yapılacak ve derslerdeki her konu dine referansla öğrenciye aktarılacak. Ders konuları arasında yer alan, “Türk Alimleri” konusunun başlığı da “İslam Alimleri” olarak değiştirilecek. Anatomi konusunun işlendiği biyoloji derslerinde, İslami bakış açısı ve İslam bilginlerinin görüşleri de ele alınacak. Coğrafya derslerinde de Dünya’nın oluşumu ve yer şekilleri İslami referans ile de öğrencilere öğretilecek. Kimya ve tarih derslerinde de yine İslam alimlerinin görüşlerine yer verilecek. Yeni müfredat ile birlikte öğretmenin ağırlığı azaltılacak ve öğrenciler, “Araştırmaya” yönlendirilecek. Öğretmenlerden gelen, “Okulların imkân ve şartları bu değişiklik için uygun değil” eleştirileri ise dikkate alınmayacak.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de işaret ettiği, “Derslerde sadeleştirme” çalışmaları kapsamında öğretmenlerden çok öğrenciler ön plana alınacak. Değişikliklerin ardından ders anlatımında yüzde 80 oranında öğrencilerin, yüzde 20 oranın öğretmenlerin etkisi olacak. Edinilen bilgiye göre, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde uygulanan ve öğrencilere sunum ve rapor gibi çalışmalar verilen sistem Türkiye’ye de yerleştirmeye çalışılacak. Ancak öğretmenlerin anlattığına göre, kalabalık sınıflar ve araç gereç sorunlarının yaşandığı Türkiye’de bu sistem mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirecek.