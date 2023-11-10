"Çok fazla Filistinli öldürüldü" diyen Blinken: İsrail'in kayıpları en aza indirme çabasını takdir ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'deki işgal girişiminde çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü belirtirken İsrail'in 'sivil kayıpları en aza indirmek için' attığını iddia ettiği adımları 'takdirle karşıladıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de konuştu. Associated Press'in (AP) aktardığına göre 'çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü' belirten Blinken, İsrail'i de takdir etti.

Blinken, ABD'nin İsraillilere daha uzun 'insanî ateşkesler' ve Gazze'ye giren yardım miktarının arttırılması gibi ek fikirler önerdiğini söyledi.

"TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Blinken, "İsrail'in askeri operasyonlarına ara vermeyi resmîleştirme ve sivillerin zarar görmemesi için ikinci bir güvenli koridor oluşturma çabalarını takdirle karşılıyoruz" dedi.

Bu adımların "hayat kurtaracağını ve ihtiyacı olan Filistinlilere daha fazla yardım ulaşmasını sağlayacağını" belirten Blinken, aynı zamanda "sivilleri korumak ve insani yardımın onlara ulaştığından emin olmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini" ifade etti.

"ÇOK FAZLA FİLİSTİNLİ ACI ÇEKTİ"

Blinken, bir yandan İsrail'i takdir ederken bir yandan Filistin'de 'çok sayıda insanın' hayatını kaybettiğini "Geçtiğimiz haftalarda çok fazla Filistinli öldürüldü, çok fazla Filistinli acı çekti" sözleriyle vurguladı.