Çorum'da bir kadın, arkadaşının boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı

Çorum'da Ümran K., isimli kadın, arkadaşının boşanma aşamasında olduğu E.K., isimli erkek tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadının arkadaşını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.K, boşanma aşamasında olduğu kadının evine gittiğinde, burada misafir olarak bulunan Ramazan K. ve eşi Ümran K. ile karşılaştı.

Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışan E.K, misafirlerin araya girmesiyle evden ayrıldı.

Bir süre sonra evden çıkan Ramazan K. ve eşi Ümran K'yi takip eden E.K, çiftin içinde bulunduğu aracı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde önünü keserek durdurdu.

KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Burada çıkan tartışmada başını yere çarpması sonucu yaralanan E.K, Ümran K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümran K, eşi Ramazan K. tarafından otomobille götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

E.K. ise sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.