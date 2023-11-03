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Çorum'da iş cinayeti: Gübre çuvallarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, bir işçinin üzerine gübre çuvalları devrildi. Olayda işçi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 03.11.2023 22:09
  • Giriş: 03.11.2023 22:09
  • Güncelleme: 03.11.2023 22:14
Çorum'da iş cinayeti: Gübre çuvallarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çorum’da Dodurga beldesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait depoda işçi olarak çalışan Muharrem Yıldırım'ın üzerine gübre çuvalları devrildi.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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