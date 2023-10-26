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Kayseri'de iş cinayeti: İnşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de inşaat işçisi Sefa Durak 8'inci kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 26.10.2023 09:58
  • Giriş: 26.10.2023 09:58
  • Güncelleme: 26.10.2023 10:00
Kayseri'de iş cinayeti: İnşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Kayseri'de çalıştığı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Sefa Durak (21), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinanşirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Sefa Durak dengesini kaybederek, 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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