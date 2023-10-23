İşçi güvenliği için mücadele edilmeli

Emek Servisi

TMMOB Denizli İl Koordinasyonu, Mühendislik ve Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında 18-19-20 Ekim tarihlerinde paneller ve etkinlikler düzenledi. Haftanın son etkinliği "Cumhuriyetin 100. Yılında İSG" başlığı ile Makina Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. İSG panelinde İş Güvenliği Uzmanları Osman Öztürk, Ali Sarıhan ve Deniz İpek sunum yaptı.

Evrensel’in haberine göre Makine Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Osman Öztürk, “Sigortasız çalışanların kaydı tutulamıyor. İşçiye, ‘Evde merdivenden düştüm, elimi kestim’ dedirtilmesiyle kayda geçmeyen kazalar var” dedi. Maden kaza ve katliamlarından örnekler aktaran Öztürk, “Bunlara fıtrat mı diyeceğiz? İş kazaları önlenebilir diyoruz. Öyle diyorsak bunlar fıtrat değil iş cinayeti. Hayatını kaybeden sayısı yüksekse de katliam diyoruz” ifadelerini kullandı. Deniz İpek ise “Avrupa’da emek verimliliği 1995-2015 arasında yüzde 62 oranında artmış” diye konuştu.