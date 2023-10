İtirazın ve örgütlenmenin sesi: "Boşuna okumadık!"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için başlattığı kampanyanın ikinci adımını attı. Ankara’da kitlesel basın açıklamasıyla başlatılan kampanyanın ikinci adımında "Boşuna okumadık" denildi.

Birgün/Ankara

“Kampanyamızın ikinci ayağını bir itirazın ve örgütlenmenin üstüne kuruyoruz” diyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı açıklamada her geçen gün daha da derinleşen çoklu bir kriz döneminin yaşandığına dikkat çekti.

Ekonomik iflasa toplumsal çürüme ve çözülme eşlik ettiğini kaydeden Koramaz, “Parti devleti haline gelmiş AKP, 21 yıl boyunca uyguladığı politikalarla, toplumsal hayatı dinci, gerici çerçevede düzenlemeyi, yolsuzlukları, ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesini, iş cinayetlerini, ırkçı-gerici politikaları sorgulamayan, muhalefet etmeyen, baskı ve zorla sindirilmiş bir toplum yaratmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in 100. yılına sayılı günlerin kaldığını söyleyen Koramaz, cumhuriyet kazanımlarının bir bir yok edildiğini hatırlattı:

“Kamuya ait ne varsa tek tek satıldı. Şeker fabrikalarımız, elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri, çimento fabrikalarımız, demir çelik fabrikalarımız, traktör fabrikalarımız, kamuya ait enerji üretim tesislerinin neredeyse tamamı, kamuya ait maden işletmeleri, TEKEL, PETKİM, SEKA, Sümer Holding, SÜTAŞ, TCDD ve TDİ’ye bağlı limanlarımız, Türkiye Petrolleri, TÜPRAŞ ya bir bir satıldı ya da kapatıldı. Tarım arazilerimiz, karayollarımız sermayeye pazarlandı. Artık hepten dışa bağımlı, üretim yapamayan bir ülke haline geldik. Yetmedi…Cumhuriyet’e ait tüm ilerici değerler gasp edildi. Bu ülkenin yoksullarının, emekçilerin en büyük güvencesi olan laiklik, 22 yılda adım adım yok edildi.”

"MESLEĞİN KAMUSAL İÇERİĞİ BOŞALTILDI"

“İşsizlik, açlık, yoksulluk neredeyse kaderimiz hale geldi” diyen Koramaz, mühendisler, mimarlar, şehir plancıların da bu durumdan payını aldığını kaydetti:

“Teknik hizmetleri sürdürdüğümüz, meslek alanlarımız, siyasi iktidarın yıllardır süregelen özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, ranta dayalı politikaları sonucu hiç olmadığı kadar daraldı. Sanayi tesislerimiz, enerji santrallerimiz, iletişim alt yapımız, demir-çelik ve petrokimya tesislerimiz, tarım arazilerimiz ve tarıma dayalı kuruluşlarımız haraç mezat satıldıkça ülkemizin mühendislik-mimarlık alt yapısı ve üretim yeteneğimiz aşındırıldı. En kötüsü de mesleğimizin kamusal içeriği boşaltıldı.”

"BOŞUNA OKUMADIK!"

19 Eylül’de mühendis mimar, şehir plancılarının gününde başlatılan ‘Boşuna mı okuduk?’ kampanyasının ikinci ayağını duyuran Koramaz, “Kampanyamızın ikinci ayağını bir itirazın ve örgütlenmenin üstüne kuruyoruz; Şimdi daha gür bir sesle, sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki; ‘Hayır, Boşuna okumadık!’” dedi.

Halkın bolluk içinde yaşaması için tek yolun kamucu, emekten yana bir yaklaşım olduğunu dile getiren Koramaz, şöyle konuştu:

“Mesleki itibarımız ayaklar altına alınmak istense de meslek alanlarımız her geçen gün daraltılsa da bu her yeri dökülen çürümüş düzeni tersine döndüreceğiz. Mesleklerimizin ürettiği bilimi ve tekniği sermaye için, ülkemizi ve halkımızı sömürenlerin için değil, her geçen gün ağır bir yoksulluğa terk edilen halkımız için güçlendirerek sürdüreceğiz. Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları boşuna okumadık. Mesleğimizin kamusal sorumluluğunu, yurtsever çizgisini var olduğumuz her alanda korumaya devam edeceğiz. Bu yüzden bıkmadan, usanmadan söylüyoruz: Bizim geleceğimiz bu ülke, bu ülkenin de geleceği biziz. Unutmayalım, mühendislik, mimarlık ve plancılık birikimini gözden çıkaran bir ülke geleceğini de gözden çıkartmış demektir. Cumhuriyetin 100. yılında üreten, sanayileşen, kalkınan ve hakça bölüşen bir ülkeyi yeniden kuracağız.”