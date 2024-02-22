Çözüm mülakatın kaldırılması

Birgül BİRBEN

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyelerinin, TCDD yapılan görevde yükselme sınavının iptal edilmesi ve mülakatların kaldırılması talepleriyle İstanbul ve Diyarbakır'dan başlattığı iki gün süren yürüyüş dün Ankara’da sonlandı. İstanbul ve Diyarbakır’dan 19 Şubat’ta yola çıkılan yürüyüş boyunca güzergâh üzerindeki tren garı ve istasyonlarında basın açıklamaları yapıldı. TBMM Dikmen Kapısı önünde ve daha sonra Meclis’te gerçekleştirilen açıklamada, TCDD yöneticilerinin mülakatlardaki hukuksuzluklarının ve ayrımcılıklarının sürdüğü belirtilen dikkat çekildi.

BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, “Çözüm mülakatların kaldırılmasında” dedi. TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucunda üyelerinin mülakatlarda elendiğini hatırlatan Özkan, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek kazanmalarının sağlandığını belirtti. Özkan, “Mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan TCDD yönetiminin bu tutanakların değiştirilmesi ihtimali de göz önünde bulundurularak kamera kayıtlarıyla belgelenmesi gerektiği ortada” diye konuştu. “Arkası ve dayısı olmayanların da hakkı yendi” diyen Özkan, bu atamalarla ‘yandaşların’ kadrolara doldurulduğunu söyledi. Atamalar kuruma zarar verdiğine değinen Özkan, şunları ifade etti: “TCDD’de yapılan bu mülakatların iptalini istiyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde de mülakatlar devam ediyor. Ayrımcılık, yandaşlık yapılmadan mülakatlarının yapılmasını istiyoruz.”