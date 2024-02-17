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Çukurova'da adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday gösterilmesi üzerine Çukurova Belediye Belediye başkan adaylığından alınan Birol Büyüköztürk, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yerel Seçim 2024
  • 17.02.2024 17:41
  • Giriş: 17.02.2024 17:41
  • Güncelleme: 17.02.2024 17:50
Kaynak: Haber Merkezi
Çukurova'da adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve parti tarafından Çukurova Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Birol Büyüköztürk, adaylıktan alınması üzerine partiden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama yapan Büyüköztürk, adaylığın kendisinden 'rencide edici' şekilde alındığını ve ailesinin onuru için istifa ettiğini belirtti. 

Partide daha önce üstlendiği görevleri de hatırlatan Büyüköztürk'ün paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti, Birol Büyüköztürk'ü Çukurova Belediye Başkan adayı olarak göstermişti. Mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise CHP tarafından aday gösterilmeyince partiden istifa etmişti.

Bunun üzerine İYİ Parti, Birol Büyüköztürk'ü adaylıktan geri çekerek Soner Yalçın'ı aday yapmıştı. 

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