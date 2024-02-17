Çukurova'da adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday gösterilmesi üzerine Çukurova Belediye Belediye başkan adaylığından alınan Birol Büyüköztürk, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve parti tarafından Çukurova Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Birol Büyüköztürk, adaylıktan alınması üzerine partiden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama yapan Büyüköztürk, adaylığın kendisinden 'rencide edici' şekilde alındığını ve ailesinin onuru için istifa ettiğini belirtti.

Partide daha önce üstlendiği görevleri de hatırlatan Büyüköztürk'ün paylaşımı şöyle:

Değerli Kamuoyu

Yaşadığım talihsiz ve rencide edici olay ile muhatap olmamdan sonra, ben nerde olursam orada olan; benim için büyük fedakarlıklar yapan çekirdek ailem, büyük ailem ve yakın arkadaşlarımla görüşmelerim neticesi; aile ve sülale olarak bu olayı kaldırmamızın çok zor… — Birol Büyüköztürk (@BirolBykztrk) February 17, 2024