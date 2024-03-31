Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi.

Yerel Seçim 2024 31.03.2024 22:14 Giriş: 31.03.2024 22:14

Güncelleme: 31.03.2024 22:37 Kaynak: İHA

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