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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" dedi.

Yerel Seçim 2024
  • 31.03.2024 22:14
  • Giriş: 31.03.2024 22:14
  • Güncelleme: 31.03.2024 22:37
Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklama
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklamasını yaptı. 

Altınok, açıklamasında "Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: “Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun" ifadesini kullandı. 

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