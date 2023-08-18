Cumhur İttifakı ortağından ekonomi eleştirisi

Cumhur İttifakı ortaklarının ekonomi eleştirileri sürüyor. Bu kez de BBP Başkanı Mustafa Destici iktidarın faiz ve vergi politikalarını eleştirdi. Destici, "Akaryakıt almaya giden asgari ücretli vatandaşımızla geliri milyonlar olan vatandaşımız aynı vergiyi ödüyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'de ziyaretlerde bulundu. Yerel seçimler için çalışma başlattıklarını belirten Destici, İzmir'de belediye için CHP ve HDP ile mücadele edeceklerini söyledi. Destici, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi.



"GELİRİ DÜŞÜK OLAN YÜKÜN ALTINDA EZİLMEMELİ"



Yurttaşların en büyük sorununun alım gücünün düşmesi olduğunu belirten Destici, şunları söyledi:

"Seçimden sonra ekonomimizin başına hem Merkez Bankası'na hem hazinenin başına dünyada da kabul gören isimler getirildi. İnşallah bunların, diğer kadroların ve hükümet üyelerinin gayretiyle, bizlerin de desteğiyle bunu da aşacağımıza inanıyorum. Ekonomik zorluklarla mücadele edilirken, yük tamamen zengin-fakir ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlarımızın omzuna aynı oranda yüklenmemeli. Varlığı fazla olan, geliri yüksek olan daha çok bu yükün altına girmeli. Geliri düşük olan bu yükün altında ezilmemeli.

Buna fırsat verilmemeli. Bunun birinci şartı da vergilerin adaletli bir şekilde toplanmasından geçiyor. Anayasa'da yazdığı gibi vergi gelire göre alınır. Geliri çok olandan alınır. Maalesef Türkiye'de şu anda dolaylı vergiler sebebiyle verginin yüzde 70'inin bir bölümü herkesten aynı oranda alınıyor. Akaryakıt almaya giden asgari ücretli vatandaşımızla geliri milyonlar olan vatandaşımız aynı vergiyi ödüyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Düzeltilmesi gerekiyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve uçurumun düzeltilmesi, gelirin adil şekilde dağıtılması lazım."