Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, ekonomi politikalarını etkisini görmeye başladıklarını savunan Yılmaz, politikaların enflasyondaki etkileri yıl ortasından itibaren belirgin şekilde göreceklerini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında OVP'nin "çok iyi şekilde uygulandığını" ve sonuçlarını da görmeye başladıklarını biddia eden Yılmaz, özellikle yıl ortasından itibaren enflasyondaki etkilerini de daha belirgin şekilde görmeye başlayacaklarını savundu.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem yaşandı, olumsuz birçok hadise var, bir taraftan EYT gibi birtakım yeni uygulamalar, ücret artışlarıyla bütçenin çok aşırı açık vereceğine dair tahminler yapılıyordu. Biz de Orta Vadeli Program'da (OVP) bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 6,4 olacak dedik. Gerçekleşme ise bundan da daha iyi oldu; yüzde 5,2 ile kapattık geçen yıl."