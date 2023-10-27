Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önceliklerimizi dört temele bağladık

Yeni ekonomi politikaları ile siyasi ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığını savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, politika dokümanlarında 4 temel önceliğe dikkat çekti. Enflasyon hedeflerine yönelik de konuşan Yılmaz, enflasyonda tek hane için 2026'ya işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, siyasi ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığını, öngörülebilirliğin artığı bir döneme girildiğini savunan Yılmaz, politika dokümanlarındaki temel önceliklerini dört temele bağladıklarını ifade etti.

Yılmaz, bunları, "Afetlerin yaralarını sarmak ve ülkemizi yeni risklere hazırlamak, fiyat istikrarını sağlamak, büyümeyi ve istihdamı devam ettirmek, sosyal refahı korumak" olarak açıkladı.

Yılmaz, ekonomide belirsizliğin en alt düzeyde olması gerektiğini belirterek, belirsizliğin olduğu yerde ekonomik gelişmelerin büyük darbe yediğini söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasi ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin artığı bir döneme girmiş durumdayız. Politika dokümanlarındaki temel önceliklerimizi hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki orta vadeye baktığımız zaman dört tane temel önceliğimiz var. Birincisi, afetlerin yaralarını sarmak ve ülkemizi yeni risklere hazırlamak. İkincisi, fiyat istikrarını sağlamak, makro ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara dönmek. Üçüncüsü, bunları yaparken büyümeyi ve istihdamı devam ettirmek, resesyona girmeden bunları başarmak. Dördüncüsü ise bütün bunları insanımız için yaptığımıza göre, bütün bu süreçlerde sosyal refahı korumak, dengeli bir şekilde bu süreci yönetmek. Dolayısıyla bu dört temel öncelikle hareket edeceğiz."

"ENFLASYONDA 2026'DA TEK HANELİ RAKAMLARI HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, fiyat istikrarı konusunda çok yönlü politikalarla hareket ettiklerini bildirerek, Merkez Bankası'nın güncellenmiş para politikaları ile etkin bir şekilde görevini yaparken, maliye politikalarıyla da buna destek olduklarını savundu.

Yapısal reformlarla da tahkim edilmiş şekilde fiyat istikrarını ve makro ekonomik istikrarı güçlendirmeye dönük politikalarının devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "2026'da tek haneli rakamları hedefliyoruz. Gelecek yıldan itibaren bir düşüş seyri var. Gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyondaki yıllık düşüşleri, politikalarımızın sonuçlarını görmüş olacağız. Aylık bazda daha önceden bu etkiler görülecek. Yıllık bazda da gelecek yılın ortalarından itibaren daha net bir şekilde dezenflasyonist süreci görmüş olacağız. 2026 ile de tek haneli rakamlara ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.