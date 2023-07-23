Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde; ÖTV düzenlemesinin ardından gelen zamlar, Tahıl Koridoru, Körfez ülkeleriyle olan anlaşmalar ve toplu sözleşme takvimi var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda, Körfez ülkeleriyle anlaşma, tahıl koridoru, ÖTV zamları gibi konular gündemde olacak.

CNN Türk'ün haberine göre, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan turda Erdoğan’ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. S. Arabistan’a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Kabine toplantısında, imzalanan anlaşmaların olası etkileri değerlendirilecek. Türkiye’ye yapılacak yatırımların hangi sektörlere olacağı sorusunun cevabı aranacak.

TAHIL KORİDORU



Rusy'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin yankıları sürerken konuya ilişkin atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

ÖTV DÜZENLEMESİ

Toplantıda, ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu da ele alınacak. Ekonomiye ilişkin orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine’nin gündeminde olacak.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar da Kabine’de görüşülecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.