Cüneyt Çakır'a Rusya'da görev

Eski hakem Cüneyt Çakır kariyerine Rusya'da devam edecek. Çakır, Rusya Futbol Federasyonu Uzman Hakem Komisyonu ile Bilirkişi Değerlendirme Komisyonu'nda görev yapacak.

Spor 27.07.2023 13:59 Giriş: 27.07.2023 13:59

Güncelleme: 27.07.2023 14:05 Kaynak: Haber Merkezi

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