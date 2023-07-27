Cüneyt Çakır'a Rusya'da görev
Eski hakem Cüneyt Çakır kariyerine Rusya'da devam edecek. Çakır, Rusya Futbol Federasyonu Uzman Hakem Komisyonu ile Bilirkişi Değerlendirme Komisyonu'nda görev yapacak.
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır kariyerine Rusya'da devam edecek. Çakır'ın, Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı Uzman Hakem Komisyonu’nda görev yapacağı açıklandı.
Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, eski hakem Çakır’ın Rusya Futbol Federasyonu Başkanı yönetimindeki Bilirkişi Değerlendirme Komisyonu'nun güncellenen kadrosuna katıldığı duyuruldu.
Çakır ile eski Sırp hakem Milorad Mazic’in yeni sezonda federasyona bağlı Uzman Hakem Kurulu'nun karar merciinde görev alacağı da eklendi.
Kasım ayında 47 yaşına girecek Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapan Çakır, 19 Kasım 2022'de hakemliği bırakmıştı.