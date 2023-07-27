Real Madrid, yeni transferlerinin golleriyle kazandı

Real Madrid, ABD kampındaki ikinci maçında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'in gollerini takımın yeni yüzleri Jude Bellingham ve Joselu kaydederken Arda Güler yine sakatlığı sebebiyle maça çıkamadı.

Real Madrid, ABD'deki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Madrid ekibi, İngiliz devi Manchester United'ı, yeni transferleri Jude Bellingham ve Joselu'nun kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti. Arda Güler sakatlığı sebebiyle bu maçta da forma giyemedi.

İki yeni transfer de Madrid formasıyla ilk gollerini kaydetti. Bellingham 6. dakikada aşırtma vuruşla, Joselu ise 89. dakikada rövaşata ile fileleri havalandırdı.

Arda Güler, geçen maçta olduğu gibi bu maçta da sakatlığı nedeniyle süre alamadı. Arda'nın Barcelona ila oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği ise henüz net değil.

ABD'deki ilk maçında Milan'ı mağlup eden Real Madrid, 3 gün sonra ise Barcelona ile karşılaşacak.