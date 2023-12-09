Danıştay, Yerlikaya'nın kararını iptal etti: AKP'li belediye başkanına soruşturma izni verildi

Danıştay, Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kararını iptal etti.

Sayıştay, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz hakkında usulsüzlükler tespit etti. Konu yargıya taşındı ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma izni vermedi. Danıştay, bu kararı iptal etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021’e ait Sayıştay Denetim Raporu’nda Kamu İhale Kanunu’na uymadığı ve belediyenin ‘doğrudan temin’ usulüyle alım yapmak amacıyla 121 bin 405 TL olan sınırın altında kalıp, ihaleleri böldüğü tespit edildi.

YARGIYA TAŞINDI

Söz konusu duruma ilişkin Halkçı Hukukçular’dan Kerim Bütün, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BAKAN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

4 Ağustos 2023 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’li belediye başkanı ve diğer belediye görevlileri hakkındaki dosyanın “işleme konulmamasına” karar vererek soruşturma izni vermedi.

DANIŞTAY’DAN ‘ÖN İNCELEME YAPILSIN' KARARI

Avukat Kerim Bütün’ün itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın söz konusu kararını kaldırdı. AKP’li belediye hakkında ön inceleme yaptırılması gerektiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“İtirazın kabulü ile İçişleri Bakanının 4.8.2023 tarih ve İNS:2023.10.22 sayılı şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kararının kaldırılmasına 31.10.2023 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.”