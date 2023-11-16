Darbenin başı siz olursunuz

Yargı krizi kör düğüme dönerken her fırsatta AYM’yi hedef alan iktidar, muhalefeti de darbecilikle suçladı. İktidarı eleştiren CHP lideri Özel, “Ben Yargıtay’ın tarafındayım derseniz darbenin başı siz olursunuz” dedi.

Haber Merkezi

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını çiğnemesiyle ülke gündemini sarsan yargı krizi büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘hakemlik’ iddiasını sürdürürken kördüğüme dönen meselenin çözümü için dün de yeni Anayasa tartışmasına işaret etti, CHP’yi darbecilikle suçladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Yargıtay’ın yaptığı açıklamalarda dile getirdiği serzenişleri gözardı edemeyiz. Devlet başkanı sıfatıyla bize bu tartışmada hüküm vermek değil, hakem olmak düşer. Sorunun acil çözümü; konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından, kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir. Bunun adresi de yüce Meclis’tir’’ ifadelerini kullandı. Erdoğan CHP’yi de ‘‘Bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır’’ sözleri ile hedef aldı. Erdoğan’a yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın ‘‘Darbe olsa CHP destekler’’ sözüne ilişkin, ‘‘İkisi de eşittir, ben de Yargıtay’ın tarafındayım’ derseniz sizin tarafınız darbenin tarafıdır, galiba siz darbenin başısınız’’ dedi.

NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında yüksek yargıdaki krize vurgu yaptı. Akşener, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan yargı krizinin ardından Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini eleştirdi. Akşener “Anayasa değişikliğini konuşmadan önce mevcut Anayasa’ya uymanız gerekiyor” dedi.

Can Atalay ile ilgili tahliye kararı nedeniyle iktidarın hedef haline getirdiği Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı konusunda açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruya ilişkin açıklama yaptı. AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılmasının ‘‘söz konusu olmadığını’’ ileri süren Tunç, “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. “Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz” diyen Bakan Tunç, “Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP’nin 2014’te AYM’nin İlker Başbuğ hakkında verdiği kararı tanımayan ağır ceza mahkemesini topa tuttuğunu hatırlattı. ‘‘Bu kavgayı görmüştük" başlıkla yazısında, 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin Ergenekon davası tutuklusu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak sonrasında olanları anlattı. Pehlivan şu ifadeleri kullandı: “Dün AYM’nin kararına ‘Hayırlı olsun’ diye sahip çıkanlar, bugün Can Atalay için benzer karar alan AYM’yi kapatmayı konuşuyor. Nasıl da düşünemiyorlar, hedef aldıkları sadece muhaliflerini arada gülümseten bir oyuncak değil, kendilerinin de soluk borusu.’’